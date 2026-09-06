Kako meteorološki radari pomažu meteorolozima: Od prvog odraza do upozorenja na nevrijeme

Radarski se snop udaljavanjem od radara postupno podiže, odnosno udaljava od površine Zemlje zbog geometrije snopa, zakrivljenosti Zemlje i utjecaja atmosfere. Zato se na većim udaljenostima može dogoditi da radar „gleda“ oborinu na većoj visini, dok se oborina koja se nalazi pri tlu nalazi ispod radarskog snopa. Da bi se izbjegle takve grube pogreške, da ne kažemo da je oborina „prošla ispod radara“, koristi se mreža radarskih uređaja kojom je područje dvostruko i višestruko pokriveno te je gruba pogreška mjerenja na taj način svedena na minimum.