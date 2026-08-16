Mještani Dugog otoka nakon požara: "Da je puhalo jugo, mogli smo postati novi Omiš"

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dan nakon što je na Dugom otoku ugašen požar koji se u jednom trenutku opasno oteo kontroli, mještani još uvijek prepričavaju sate straha. Vatra je zaprijetila i kućama i vikendicama, a otočani kažu da su u jednom trenutku strahovali od najgoreg.

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"Bojali smo se da ne postanemo novi Omiš", rekla je jedna mještanka za net.hr.

Požar je izbio u večernjim satima južno od Brbinja, na području kod Savara. Zbog zahtjevnog terena i guste makije na otok je izvanrednim trajektom stiglo još 50 vatrogasaca s kopna. Tijekom noći s petka na subotu s vatrom se borilo oko 100 vatrogasaca.

Mještani kažu da je situaciju dodatno otežavala izrazito suha i gusta vegetacija. "Dobro je što je puhala bura pa je požar išao prema moru. Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo", kaže jedna starija mještanka.

Za stanovnike Dugog otoka noć je bila iznimno teška. Situaciju je dodatno otežao nestanak električne energije i mobilnog signala, piše Katarina Dimitrijević Hrnjkaš za net.hr.

"Nestalo je i struje i signala na mobitelu, nismo mogli komunicirati. Struje nije bilo cijelu subotu", dodala je druga mještanka.

Posebno su strahovali stanovnici čije se kuće i vikendice nalaze izvan gušće naseljenih područja. Vatrena buktinja u jednom je trenutku zaprijetila pojedinim objektima, no vatrogasci su ih uspjeli obraniti.

Kanaderi pomogli, požar se ponovno razbuktao

U subotu rano ujutro u gašenje su se uključili i kanaderi. Činilo se da je požar stavljen pod kontrolu, no vatra se kasnije ponovno razbuktala.

Unatoč teškim uvjetima, vatrogasci su uspjeli staviti požar pod nadzor i spriječiti veće posljedice. Prema informacijama s terena, nitko nije stradao, a svi objekti su obranjeni.

"Ne daj Bože da je puhalo jugo. Mogli smo biti novi Omiš. Hvala Bogu, očuvao nas je", zaključila je jedna mještanka.