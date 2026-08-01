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Studija: Europska djeca sve su slabija i manje pokretljiva
Fizička spremnost djece i adolescenata u Europi na najnižim je razinama u posljednjih gotovo 60 godina, pokazalo je veliko međunarodno istraživanje. Znanstvenici upozoravaju da današnja djeca imaju manje snage, slabiju fleksibilnost i nepovoljniji sastav tijela nego njihove prethodne generacije, što bi moglo imati ozbiljne posljedice za njihovo zdravlje u odrasloj dobi.
Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Zaragozi, a objavljeno je u stručnom časopisu Sports Medicine – Open, analiziralo je podatke više od 417.000 djece i adolescenata u dobi od šest do 16 godina iz 20 europskih zemalja. Podaci obuhvaćaju razdoblje od 1965. do 2023. godine.
Snaga i fleksibilnost u stalnom padu
Rezultati pokazuju da je snaga gornjeg dijela tijela počela opadati još 1970-ih godina. Nakon kraćeg razdoblja stabilizacije između 1980. i 2000., negativan trend ponovno se nastavio.
Slična je situacija i sa snagom nogu. Ona je rasla do 1980-ih, no od tada bilježi kontinuirani pad, piše Euronews.
Najveći razlog za zabrinutost predstavlja fleksibilnost, koja se neprekidno smanjuje desetljećima, a pad se dodatno ubrzao nakon 2000. godine.
Znanstvenici su također zabilježili povećanje udjela tjelesne masti među djecom i adolescentima. Upozoravaju da se taj problem često podcjenjuje kada se procjenjuje isključivo indeks tjelesne mase (BMI), jer on ne daje potpunu sliku sastava tijela.
Kondicija se stabilizirala, ali i dalje zaostaje
Jedina donekle ohrabrujuća vijest odnosi se na kardiorespiratornu izdržljivost, odnosno sposobnost srca, pluća i krvnih žila da tijekom tjelesne aktivnosti opskrbljuju mišiće kisikom.
Nakon dugogodišnjeg pada, podaci između 2015. i 2023. upućuju na stabilizaciju. Ipak, razina tjelesne kondicije i dalje je osjetno niža nego što je bila prije nekoliko desetljeća.
Autori istraživanja upozoravaju da Europa propušta važnu priliku za očuvanje zdravlja mladih te pozivaju javne institucije da ulože znatno više napora u poticanje redovite tjelesne aktivnosti među djecom.
Tjelesna aktivnost ključna za zdravlje
Znanstvenici ističu da je fizička spremnost u djetinjstvu jedan od najvažnijih pokazatelja budućeg zdravstvenog stanja.
Djeca koja imaju dobru kardiorespiratornu izdržljivost i zdrav sastav tijela imaju manji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti i prerane smrti u odrasloj dobi. Veća mišićna snaga također je povezana sa zdravijim sastavom tijela i manjim rizikom od kroničnih bolesti.
Više od tri četvrtine tinejdžera nije dovoljno aktivno
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da djeca i adolescenti svaki dan provedu najmanje 60 minuta u umjerenoj ili intenzivnoj tjelesnoj aktivnosti. Uz to, najmanje tri puta tjedno trebali bi provoditi aktivnosti koje jačaju mišiće i kosti.
Međutim, više od 75 posto europskih adolescenata ne ispunjava te preporuke.
WHO upozorava da je tjelesna neaktivnost jedan od vodećih čimbenika rizika za kronične bolesti. Procjenjuje se da je povezana sa šest posto slučajeva koronarne bolesti srca, sedam posto dijabetesa tipa 2 te deset posto slučajeva raka dojke i raka debelog crijeva.
Osim toga, nedostatak tjelesne aktivnosti doprinosi većem riziku od prerane smrti, ukupne smrtnosti i smrti uzrokovanih kardiovaskularnim bolestima, zbog čega stručnjaci ističu da je poticanje djece na svakodnevno kretanje jedno od najvažnijih ulaganja u buduće javno zdravlje.
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