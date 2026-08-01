Studija: Europska djeca sve su slabija i manje pokretljiva

Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Zaragozi, a objavljeno je u stručnom časopisu Sports Medicine – Open, analiziralo je podatke više od 417.000 djece i adolescenata u dobi od šest do 16 godina iz 20 europskih zemalja. Podaci obuhvaćaju razdoblje od 1965. do 2023. godine.