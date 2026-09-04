Psi bi mogli pomoći u istraživanju dugovječnosti

"Važno je naglasiti da ti biomarkeri nužno ne uzrokuju određeni ishod; kada pronađemo biomarker povezan s ranijom ili kasnijom smrtnošću, ne znamo uzrokuje li on to", rekla je Creevy. "No ako razumijemo zašto je taj biomarker prisutan, možda ćemo moći utvrditi što uzrokuje tu povezanost."