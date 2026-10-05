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Rani znakovi bolesti bubrega lako se zanemare: Ovo su simptomi na koje treba paziti
Bubrezi imaju važnu ulogu u organizmu jer filtriraju krv, uklanjaju otpadne tvari te sudjeluju u održavanju ravnoteže tekućine i minerala, no njihovo oštećenje u početku često ne uzrokuje jasne simptome.
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Oštećenje bubrega u ranoj fazi može proći gotovo neprimijećeno, zbog čega osoba dugo može biti nesvjesna da postoji problem.
Pojedini se simptomi mogu pojaviti tek kada je funkcija bubrega znatnije narušena. Iako sami po sebi ne moraju upućivati na bolest bubrega, određene promjene ipak vrijedi pratiti i, ako potraju, o njima razgovarati s liječnikom, piše Klix.
Umor i poteškoće s koncentracijom
Neobjašnjiv umor, nedostatak energije i problemi s koncentracijom mogu se pojaviti kada bubrezi više ne obavljaju svoju funkciju dovoljno učinkovito.
Tada se otpadne tvari mogu nakupljati u krvi, što može utjecati na opće stanje organizma.
Problemi sa spavanjem
Promjene u radu bubrega mogu biti povezane i s poteškoćama sa spavanjem. Kod osoba s oštećenom bubrežnom funkcijom mogu se pojaviti nemiran san i problemi s uspavljivanjem.
Suha koža i svrbež
Izražena suhoća kože i učestali svrbež mogu se javiti kod uznapredovalih bolesti bubrega.
Do toga može doći zbog poremećene ravnoteže minerala i drugih promjena koje prate smanjenu funkciju bubrega.
Češće mokrenje
Ako osoba ima potrebu mokriti češće nego inače, osobito tijekom noći, to može biti jedan od znakova promjena u radu bubrega.
Ipak, taj simptom može biti povezan i s brojnim drugim stanjima pa sam po sebi nije dovoljan za zaključivanje o njegovu uzroku.
Promjene u mokraći
Krv u mokraći zahtijeva pozornost jer može upućivati na problem s bubrezima ili drugim dijelovima mokraćnog sustava. Pjenasta mokraća također može biti znak povećane količine proteina u urinu.
Oticanje oko očiju i nogu
Natečenost oko očiju, osobito ujutro, može biti povezana s gubitkom proteina putem mokraće. Kod smanjene funkcije bubrega može doći i do zadržavanja tekućine i natrija, što se može očitovati oticanjem stopala i gležnjeva.
Gubitak apetita i grčevi
Smanjen apetit i grčevi u mišićima mogu se pojaviti kada poremećena funkcija bubrega utječe na ravnotežu elektrolita i minerala u organizmu.
Važno je imati na umu da nijedan od navedenih simptoma sam po sebi ne znači nužno da osoba ima bolest bubrega. Slične tegobe mogu pratiti i druga zdravstvena stanja.
Ipak, ako se pojave neuobičajene ili dugotrajne promjene, osobito one povezane s mokrenjem, oticanjem ili izraženim umorom, preporučljivo je potražiti savjet liječnika.
Rano otkrivanje problema s bubrezima može biti važno za pravodobno liječenje i sprječavanje daljnjeg pogoršanja njihove funkcije.
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