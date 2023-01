Podijeli :

Iako je ova pojava estetski neugodna, obično nije razlog za zabrinutost. No, natečeni očni kapci mogu ukazivati i na neke bolesti.

Očni kapak je složeno, potpuno funkcionalno kožno tkivo koje se sastoji od trepavica, suznih, znojnih i lojnih žlijezda. Ta tkiva mogu razviti upalne reakcije, što dovodi do otekline koja najčešće prolazi u roku od jednog dana.

Okidač je obično stres, prevelika količina popijene tekućine tik pred spavanje, alergija ili neka mehaničko oštećenje. Natečeni kapak obično je simptom neke promjene, a ne stanje.

Koža kapka debela je manje od 1 milimetra, a je tkivo labavo i rastezljiv pa kapak može znatno nateći i uzorkovati neugodu, a nekad i bol.

Uzroci i simptomi natečenih kapaka

Razlozi za naticanje kapaka mogu biti brojni, a uključuju:

– alergije

– ugriz insekta

– zadržavanje tekućine

– ružičasto oko (konjunktivitis)

– začepljena lojna žlijezda ili suzni kanal

– nedostatak sna

– herpes

– ječmenac

– celulitis

– bolesti štitnjače (kao što je Gravesova bolest)

Ovisno o uzroku, možete osjetiti oticanje jednog ili oba kapka. Većina ovih stanja nije ozbiljna, ali svakako biste trebali čistiti i njegovati oči ako vam je kapak natečen.

Najčešći simptomi koji se javljaju od otok kapka su svrbež, bol, crvenilo na kapku, pojačano stvaranje suza ili suhoća oka.

Liječenje natečenih kapaka

Natečeni kapci liječe se ovisno o uzroku.

Obično ih možete tretirati kod kuće, osobito ako su rezultat neinfektivnih uzroka poput zadržavanja tekućine ili alergija.

1. Ječmenac

Riječ je o infekciji žlijezde u kapku koja izgleda kao mali apsces.

Simptomi ječmenca zahvaćaju rub oka, često uz korijen trepavice, na donjem ili gornjem kapku. Osoba može osjećati bol i svrbež, a oteklina na sredini ima malu gnojnu mrlju. Uzrok ječmenca je obično bakterijska infekcija ili upala uljnih žlijezda.

Ječmenac može potrajati do nekoliko tjedana dok kvržica ne splasne, a liječi se antibiotskom masti, kapima ili kortikosteroidima. Ako se izvodni kanal začepi te se formira kvržica bez upale, riječ je o halacionu. Pomoći mogu i topli oblozi koje stavljajte na ječmenac pet do 10 minuta, tri do četiri puta dnevno. Pritom izbjegavajte proizvode za oči, kontaktne leće, šminku i kreme za područje oko očiju, sve dok ječmenac ne nestane.

2. Konjunktivitis

Ružičasto oko ili konjunktivitis je upala konjunktive – prozirnog, tankog tkiva koje obrubljuje kapak i očnu jabučicu.

Mogući uzroci su virusna, bakterijska ili gljivična infekcija, alergijska reakcija ili reakcija osjetljivosti na izloženost toksinima ili iritansima. Najčešći simptomi koji se javljaju kod konjunktivitisa su svrbež, bol, iscjedak iz oka, pojava ružičaste ili crvene očne jabučice te natečen kapak.

Konjunktivitis se obično povlači za jedan do dva tjedna, ali može potrajati i dulje. Neki ljudi imaju kronični konjunktivitis, koji traje duže od četiri tjedna.

Nelagodu možete smiriti primjenom hladnih obloga, a pomoći će i umjetne suze. Izbjegavajte trljanje ili dodirivanje oka.

Obavezno posjetite liječnika ako simptomi ne prestaju ili se pogoršavaju, u tom slučaju će vam prepisati antibiotske kapi ili mast.

3. Očni herpes

Postoje mnoge vrste virusa herpesa, a neki mogu uzrokovati infekcije oka.

Očni herpes uzrokuje virus herpes simplex te može napraviti trajne ožiljke na rožnici.

Simptomi herpesa oka slični su onima kod konjunktivitisa, no mogu se javiti i rane na kapcima i velike otekline koje otežavaju vid. Do početne infekcije često dolazi kod djece mlađe od pet godina, no virus ostaje u tijelu i simptomi se kasnije mogu ponovno pojaviti.

Očni herpes liječi se antibiotskim kapima, steroidima ili pak antiretrovirusnom terapijom za sprječavanje recidiva i komplikacija.

4. Očne alergije

Alergija se može javiti svugdje na tijelu pa i na očnim kapcima.

Obično je riječ o pretjeranom reagiranju imunološkog sustava na alergene poput peludi, nekih sastojaka u hrani, životinjske dlake, prašine i ostalog. Osim toga, alergijska reakcija može se javiti i kao preosjetljivost na šminku i proizvode za njegu očiju. Osim naticanja kapaka, javlja se crvenilo, bol u oku i pojačano suzenje.

Da saznate točan uzrok alergije, napravite alergotest kod otorinolaringologa.

5. Celulitis

Riječ je o infekciji očnog tkiva te se javlja u dva oblika – preseptalni i orbitalni.

Prvi uključuje upalu kapaka i dijelova kože oko oka, a najčešći uzrok je bakterijska infekcija nazalnih i sinusnih prolaza ili rinosinusitis.

Orbitalni celulitis nešto je ozbiljnija infekcija oka kod koje natiču gornji i donji kapak, a nekad i obrve te obrazi. Također, oči mogu postati ispupčene, oštrina vida smanjena te se javlja bol kod pokretanja očnih jabučica i povišena temperatura.

Liječi se antibioticima, a ako se apsces razvije i uzrokuje ozbiljne probleme, možda će biti potrebna operacija.

6. Gravesova bolest

Gravesova bolest je autoimuni poremećaj koji utječe na štitnu žlijezdu, kožu, oči i druge organe. Natečeni kapci, bol u očima, crvenilo, dupli vid najčešći su simptomi ove ozbiljne bolesti.

Liječi se oralnim steroidima, umjetnim suzama, žarišnom terapijom, a naposljetku i operacijom.

Pomoć za natečene kapke kod kuće

Oči, baš kao i cijelo lice, zahtijevaju redovitu higijenu. Kako biste prevenirali naticanje kapaka, potrebno ih je redovito čistiti toplom vodom te temeljito uklanjati šminku blagim proizvodima bez alkohola i štetnih sastojaka.

Ako nosite maskaru, pripazite da je na kraju svakog dana dobro skinete s trepavica kako ne biste zaradili infekciju oka.

Svakako obratite pozornost na navedene simptome i pravovremeno na njih reagirajte.

