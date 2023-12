Prirodni lijek za jačanje srca: Donosimo jelovnik i 10 važnih savjeta koji će očuvati vaše zdravlje

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Mnogi o zdravlju svog srca i čitavog kardiovaskularnog sistema počnu razmišljati tek kada dođe vrijeme za uzbunu. Starije osobe nerijetko tek nakon pojave srčanih problema počnu više brinuti o zdravlju srca i pluća.

Kada nastupe bolesti srca, bolesnicima se daju lijekovi i preporučuju razne terapije. Međutim, uz lijekove koji se daju bolesnicima, uvijek si možete pomoći s nečim iz prirode. Sastojke koji su dobri za zdravlje kardiovaskularnog sistema vjerojatno već imate u kuhinji, a ako nemate, lako ćete ih nabaviti u obližnjoj trgovini.

Srčani udar: Uzrok, simptomi i kako ga spriječiti – ali i liječiti?

Prirodni lijekovi za jačanje srca mogu biti i odlična prevencija za zdravlje cijelog sistema srca i krvnih žila.

Ovi lijekovi odličan su način za poboljšavanje zdravlja i prije nego nastupe problemi. Dakako, uz konzumiranje dobre prehrane savjetuje se i izbjegavanje nekih namirnica, ali i uvođenje životnog ritma koji jača srce.

U nastavku donosimo namirnice koje mogu biti odličan prirodni lijek za jačanje srca.

Prirodni lijek za jačanje srca – popis

Osim odabira konkretnih namirnica, jačanje srca kroz prehranu moguće je zbog nekoliko ključnih tvari i elemenata koji pomažu radu najvažnijeg organa tijela.

Prilikom odabira namirnica za jačanje srca, provjerite imaju li neke od ovih sastojaka:

1. Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline, posebno EPA (eikozapentaenska kiselina) i DHA (dokozaheksaenska kiselina), igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika od srčanih bolesti. One pomažu u smanjenju rizika od aritmija, nakupljanja masnoća na stijenkama arterija i srčanog udara.

Operacija srčanog zaliska: Kome je potrebna, kako se provodi i koje su moguće komplikacije? Najgora hrana za srce: Ako imate problema, ovo je popis namirnica koje trebate izbaciti iz jelovnika

The American Journal of Clinical Nutrition je objavio analizu koja je potvrdila da su omega-3 masne kiseline povezane s smanjenim rizikom od koronarne bolesti srca. Jedan od razloga tomu je reguliranje aktivnosti srca. DHA ima važnu ulogu u regulaciji iona u stanicama srca, što može pomoći u sprječavanju nepravilnosti u srčanom ritmu.

Istraživanja su pokazala da unos omega-3 masnih kiselina može poboljšati ritam srca, smanjiti trigliceride i sniziti krvni pritisak. Konkretno, pomažu smanjiti proizvodnju triglicerida te povećavaju eliminaciju triglicerida iz jetre. Trigliceridi su masnoće koje mogu povećati rizik od nastanka srčanih bolesti.

Osim toga, omega-3 masne kiseline imaju protuupalno djelovanje što može biti ključno s obzirom na ulogu kronične upale u razvoju srčanih bolesti. EPA i DHA masne kiseline inhibiraju molekule i potiču proizvodnju protuupalnih spojeva koje smanjuju upalne reakcije.

Omega-3 masne kiseline se nalaze u ovim namirnicama:

– masne ribe: losos, pastrva, sardine, tuna, skuša, haringa, orada

– morski plodovi: kozice, dagnje, jastozi, alge

– biljni izvori: sjemenke lana, chia sjemenke, sjemenke konoplje, orasi

– ulja: laneno ulje, ulje oraha, maslinovo ulje

2. Antioksidansi kao prirodni lijek za jačanje srca

Antioksidansi služe kako bi zaštitili srce od slobodnih radikala i upalnih procesa. Slobodni radikali su molekule koje mogu oštetiti tkiva i ćelije, uključujući i one u srcu i krvnim žilama. Oštećenja nerijetko doprinose razvoju srčanih bolesti.

Esencijalna hipertenzija: Teško se prepoznaje, a može uzrokovati srčani udar

Antioksidansi doprinose smanjivanju oksidativnog stresa koji se događa kod neravnoteže u obrambenog sustava tijela. Istraživanje u Journal of the American College of Cardiology navodi kako upravo oksidativni stres pomaže u razvoju ateroskleroze, hipertenzije i drugih srčanih bolesti. Osim toga, antioksidansi smanjuju upalu koja se događa u srcu jer neutraliziraju molekule koje je uzrokuju.

Također, antioksidansi kao prirodni lijek za srce pomažu u smanjivanju lošeg LDL kolesterola koji igra ključnu ulogu u nastanku srčanih bolesti. Istraživanja su pokazala da antioksidansi mogu i pomoći u opuštanju krvnih žila te spuštaju visokog tlaka.

Sve to česti su uzroci nastanka srčanih bolesti

Ovo je hrana u kojoj možete pronaći antioksidanse, prirodni lijek za srce:

– voće: borovnice, maline, jagode, brusnice, trešnje, grožđe, naranče, kivi, banane

– povrće: špinat, kelj, brokula, cvjetača, mrkva, batat, crvena paprika, rajčica, luk, češnjak, artičoke

– orašasti plodovi: orasi, bademi, lješnjaci, suncokretove sjemenke, sjemenke lana, indijski oraščići

– napitci: zeleni čaj koji je bogat polifenolima, umjerene količine crnog vina, sok od aronije, sok od cikle

– začini: kurkuma, đumbir, origano, bosiljak, peršin, cimet

– tamna čokolada

3. Namirnice bogate vlaknima

Namirnice bogate vlaknima bi se svakako trebale naći na jelovniku za zdravo srce. Razloga je nekoliko.

Kostohondritis: Uzrok, simptomi i kada točno morate liječniku?

Srčane bolesti povezane su s visokom razinom kolesterola, a konzumiranje namirnica koje su bogate vlaknima može pomoći u smanjivanju te razine. Vlakna poput beta-glukana i pektina mogu vezati molekule kolesterola u probavnom sustavu i tako ih izbacivati iz organizma putem stolice. Smanjivanje razine kolesterola smanjuje i rizik od nakupljanja masnih naslaga na stijenkama krvnih žila i bolesti srca.

Vlakna se obično posebno preporučuju osobama koje žele pospješiti rad probave i odraditi “detox”, odnosno čišćenje organizma. Osim što podržavaju zdravlje crijeva, djeluju i kao hrana za korisne bakterije u crijevima.

Također, vlakna mogu pomoći i kod usporavanja apsorpcije šećera iz probavnog sustava u organizam. Ovo pomaže kod dijabetičara, ali i osoba koje ne boluju od šećerne bolesti, da se održavaju stabilne razine.

Otkucaji srca: Koje su vrijednosti normalne i kad se trebate zabrinuti?

Jedan od faktora rizika za razvoj srčanih bolesti je dijabetes tipa 2 čije razvijanje možemo smanjiti uzimanjem prirodnog lijeka za srce – vlakana.

Namirnice bogate vlaknima čest su dio jelovnika za mršavljenje zato što njihova prisutnost može stvoriti osjećaj sitosti. To može pomoći u kontroli težine što je povoljno kao prevencija razvoja srčanih bolesti. Vlakna pomažu i u smanjivanju visokog krvnog tlaka i upala.

Ovo su namirnice koje sadrže visoku razinu vlakana i trebali biste ih uvrstiti u svakodnevni jelovnik kao prirodne lijekove za srce:

– cjelovite žitarice: zobene pahuljice, ječam, raž, smeđa riža, kvinoja

– povrće: brokula, špinat, kelj, tikvice, slanutak, grašak, leća, grah, mrkva, batat, repa

– voće: jabuke, kruške, maline, jagode, banane, naranče, mandarine, kivi, borovnice

– orašasti plodovi: bademi, orasi, lješnjaci

– sjemenke: lana, chia sjemenke, suncokreta, bundeve

– suho voće, posebice šljive, marelice i smokve

– integralni proizvodi

– posije ili mekinje

– pšenice, zobi, riže

Jelovnik i savjeti za jačanje srca

Ranije navedene namirnice sigurno već imate u kuhinji, a ako nemate, lako se mogu nabaviti u supermarketima i prodavaonicama zdrave hrane.

Pokušajte na dnevnoj razini u jelovnik unositi što više navedenih sastojaka. Osim tih namirnica, savjetuje se i da promijenite neke životne navike, maknete se od onih negativnih i pomalo promijenite način života. Donosimo nekoliko savjeta za svaki dan koji će vam možda pomoći u pripremi jelovnika za zdravlje srca.

1. Barem dva puta tjedno jedite ribu ili drugu hranu iznimno bogatu omega-3 masnim kiselinama. Također možete unijeti i dodatke prehrani bogate tim kiselinama.

2. Zamijenite bijeli kruh i običnu tjesteninu s integralnom.

3. Svakog dana unosite vlakna, barem po jedno od svake kategorije namirnica 4. Neka vam orašasti plodovi ili suho voće postanu svakodnevne zdrave grickalice.

5. Kod uzimanja proteina (meso) birajte što manje masne proizvode poput piletine bez kože, puretine, mahunarki i nemasnih mliječnih proizvoda.

6. Ako pušite, odmah prestanite.

7. Svakog dana konzumirajte voće i povrće raznih boja – ili si zadajte svakog dana jednu boju i toga se držite.

8. Koristite zdrave metode kuhanja poput kuhanja, grilanja ili kuhanja na pari umjesto prženja u masti.

9. Koristite zdrava prirodna ulja, prestanite koristiti rafinirano ulje, čak je i prirodna mast bolji odabir od toga.

10. Pijte dovoljno vode kroz dan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.