Papa test: Kako se točno radi i zašto je važan za zdravlje ženskog tijela?

Unsplash

Papa test je test kojim se uzima uzorak s cerviksa, odnosno s vrata maternice, kako bi se vidjelo ima li kakvih promjena na njemu i ima li potrebe za daljnjim pretragama. Ovaj test može biti nelagodan, ali zato je vrlo važan u otkrivanju raka vrata maternice. Ako se otkrije na vrijeme, ovaj rak se može liječiti.

Podijeli

Oglas

Redovan pregled kod ginekologa uključuje, između ostaloga, papa test. Ovim se testom uzima uzorak s cerviksa, a nalazi onda pokazuju je li sve u redu ili je došlo do nekih promjena i abnormalnosti. Papa testom se tako mogu otkriti infekcije, bakterije ili - rak.

Kako se radi papa test?

Papa test je ime dobio po američkom liječniku Georgeu Papanicolaou koji ga je i izumio. Test se radi pomoći štapića koji na svojem kraju ima vatu ili male četkice kojima se uzima uzorak stanica. Kako bi se štapićem mogao uzeti uzorak, u vaginu se stavlja spekulum, metalni alat koji vaginu drži otvorenom.

Nakon uzimanja uzorka sa štapićem, štapić se stavlja u staklenku. Taj se uzorak kasnije gleda pod mikroskopom, piše Healthline.

Papa test služi za sprječavanje raka vrata maternice jer se njime otkrivaju promjene stanica i prije nego se pretvore u rak. Otkrivanje ovih stanica i promjena što ranije povećava šanse za liječenje raka.

Upravo je zato važno papa test obavljati jednom godišnje.

Što se sve otkriva papa testom?

Osim raka, papa testom se mogu otkriti bilo kakve promjene na cerviksu. Tako se može vidjeti postoje li infekcije, upale ili bakterije, ali i postoje li promjene koje upućuju da se radi o HPV-u.

Ipak, papa testom se ne otkrivaju spolne bolesti. Za to služe posebne testovi. Također, u slučaju da se otkriju promjene i bakterije, po potrebi se mogu raditi i drugi testovi.

Treba li se za papa test pripremiti?

Važno je znati da se dva dana prije papa testa ne smiju imati seksualni odnosi, niti nanositi posebne kreme na vaginalno područje. Jednako tako, na papa test bi trebalo ići u sredini ciklusa, a ne za vrijeme trajanja menstruacije.

Kako piše Cleveland Clinic, papa test traje kratko, ali nekim ženama može biti nelagodan. Najvažnije je opustiti tijelo, ne biti u grču i slušati upute ginekologa. Kod nekih žena, nakon uzimanja uzorka može doći i do sukrvice i to je potpuno normalno.

Ovo će trajati samo to popodne ili i idući dan.

Što kažu rezultati papa testa?

Rezultati papa testa se najčešće dobivaju kroz dva tjedna. Ako su rezultati normalni ili negativni, to znači da ne postoji abnormalnosti i da je idući pregled za godinu dana.

U slučaju da su na papa testu zabilježene abnormalnosti, to ne znači odmah da imate rak. U ovom slučaju će test trebati ili ponoviti u idućih nekoliko mjeseci ili napraviti daljnje pretrage po preporukama ginekologa.

Nekada će trebati napraviti i kolposkopiju.

Zaključak

Kako naglašava Mayo Clinic papa test je važan test za otkrivanje abnormalnosti na cerviksu, kao i za otkrivanje raka vrata maternice. Ovo je ujedno i važna prevencija samog raka.

Pregled ne traje dugo, a nakon njega se može pojaviti sukrvica. Važno je pratiti upute ginekologa za vrijeme pregleda, kao i nakon nalaza.