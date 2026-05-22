Gotovo 300.000 mladih nije cijepljeno protiv HPV-a: "Ne razmišljaju o prevenciji, a uzročnik je šest vrsta raka"

"Podaci pokazuju kako iz određenih razloga gotovo 300.000 mladih nije cijepljeno. Upravo u sklopu kampanje 'Budi mRAK' kontinuirano kroz naše uspješne radionice educiramo mlade u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske. Kako su nam ove godine u fokusu kampanje mladi od 18. do 25. godine vrlo smo angažirani na društvenim mrežama, u čemu nam nerijetko pomažu osobe iz javnog života i influenceri", istaknula je lokalna koordinatorica projekta Budi mRAK za Zagreb Simona Mikuljan na konferenciji za novinare u zagrebačkom Centru za zdravlje mladih u kojem su liječnici sve zadovoljniji odazivom mladih na cijepljenje protiv HPV-a.