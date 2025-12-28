Siti ste, a svejedno pojedete sve s tanjura? Psiholog otkrio zašto ne možete stati

Ako vam se sve ovo čini pretjeranim za nešto tako banalno kao što je posljednji zalogaj, razlog je jednostavan: hrana nikada nije samo hrana. Ona je sjećanje, emocija, identitet. Mnogi su odrasli uz ideju da je pun tanjur znak brige, utjehe, pa čak i ljubavi. Baciti hranu može se doživjeti kao odbacivanje nečega puno većeg od samog obroka.