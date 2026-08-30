Svrbež ruku i stopala: Uzrok, dijagnoza i suvremeni terapijski protokoli kojima se liječi ovaj problem

S obzirom na to da iznenadni svrbež može biti i rani znak stanja koja zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju, od anafilaksije i opasne kolestaze u trudnoći pa sve do ozbiljnih zaraznih i malignih bolesti, pravovremena dijagnostika i otkrivanje točnog uzroka ključni su za uspješno liječenje i sprečavanje komplikacija.