poziv na oprez

Stručnjaci upozoravaju: Česti lijek protiv bolova može oštetiti bubrege

author
N1 Info
|
12. ožu. 2026. 22:17
Jod
Ilustracija / Unsplash

Potrošače se poziva na oprez pri korištenju uobičajenih protuupalnih lijekova poput ibuprofena za ublažavanje boli zbog mogućih štetnih učinaka na funkciju bubrega.

Osobe s povećanim rizikom od bolesti bubrega, uključujući ljude s dijabetesom ili povišenim krvnim tlakom, trebaju biti posebno oprezne, upozoravaju organizacija Kidney Care UK i National Pharmacy Association (NPA), piše Independent.

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), poput ibuprofena, naproksena i diklofenaka, mogu povisiti krvni tlak i oštetiti krvne žile u bubrezima.

Olivier Picard, predsjednik NPA-a, rekao je: „Lijekovi imaju moć i naškoditi i pomoći u liječenju. Iako su NSAID lijekovi, poput ibuprofena, učinkoviti i sigurni, pacijenti bi trebali biti svjesni njihova utjecaja – osobito ako imaju povećan rizik od razvoja bolesti bubrega – te po potrebi razmotriti alternativne lijekove.

Ako pacijenti imaju nedoumice oko korištenja NSAID-a, trebali bi se obratiti svom ljekarniku koji im može dati savjet.

Ljekarnici su stručnjaci za lijekove i najbolje su osobe za pružanje savjeta ljudima koji su zabrinuti zbog mogućih dugoročnih učinaka nekih lijekova te mogu pomoći pacijentima u učinkovitom upravljanju boli.”

Oko 7,2 milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu živi s nekim oblikom kronične bolesti bubrega, koja u ranim fazama obično nema simptome.

Organizacija Kidney Care UK procjenjuje da je oko milijun ljudi nedijagnosticirano.

Osobe s povećanim rizikom od razvoja bolesti uključuju:

  • osobe s dijabetesom
  • osobe s povišenim krvnim tlakom
  • osobe s obiteljskom poviješću bolesti bubrega.

Fiona Loud, direktorica za politike u organizaciji Kidney Care UK, rekla je: „Bolest bubrega može se dogoditi bilo kome u bilo kojem trenutku i može imati razoran utjecaj na vaš život, odnose, financije, kao i na vaše fizičko i mentalno zdravlje.”

Od 294.999 ljudi koji su između listopada 2024. i ožujka 2026. ispunili zdravstveni upitnik za provjeru zdravlja bubrega ove organizacije, gotovo četvrtina (24%) izjavila je da redovito koristi bezreceptne lijekove protiv bolova.

Loud je dodala: „Možete izgubiti do 90% funkcije bubrega, a da to ni ne primijetite, zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost, prepoznati jeste li u rizičnoj skupini i znati što učiniti ako ste zabrinuti. Ako imate bilo kakvih zabrinutosti, možete o tome razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse ili s lokalnim ljekarnikom.”

Teme
