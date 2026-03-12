Stručnjaci upozoravaju: Česti lijek protiv bolova može oštetiti bubrege

Potrošače se poziva na oprez pri korištenju uobičajenih protuupalnih lijekova poput ibuprofena za ublažavanje boli zbog mogućih štetnih učinaka na funkciju bubrega.
Osobe s povećanim rizikom od bolesti bubrega, uključujući ljude s dijabetesom ili povišenim krvnim tlakom, trebaju biti posebno oprezne, upozoravaju organizacija Kidney Care UK i National Pharmacy Association (NPA), piše Independent.
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), poput ibuprofena, naproksena i diklofenaka, mogu povisiti krvni tlak i oštetiti krvne žile u bubrezima.
Olivier Picard, predsjednik NPA-a, rekao je: „Lijekovi imaju moć i naškoditi i pomoći u liječenju. Iako su NSAID lijekovi, poput ibuprofena, učinkoviti i sigurni, pacijenti bi trebali biti svjesni njihova utjecaja – osobito ako imaju povećan rizik od razvoja bolesti bubrega – te po potrebi razmotriti alternativne lijekove.
Ako pacijenti imaju nedoumice oko korištenja NSAID-a, trebali bi se obratiti svom ljekarniku koji im može dati savjet.
Ljekarnici su stručnjaci za lijekove i najbolje su osobe za pružanje savjeta ljudima koji su zabrinuti zbog mogućih dugoročnih učinaka nekih lijekova te mogu pomoći pacijentima u učinkovitom upravljanju boli.”
Oko 7,2 milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu živi s nekim oblikom kronične bolesti bubrega, koja u ranim fazama obično nema simptome.
Organizacija Kidney Care UK procjenjuje da je oko milijun ljudi nedijagnosticirano.
Osobe s povećanim rizikom od razvoja bolesti uključuju:
- osobe s dijabetesom
- osobe s povišenim krvnim tlakom
- osobe s obiteljskom poviješću bolesti bubrega.
Fiona Loud, direktorica za politike u organizaciji Kidney Care UK, rekla je: „Bolest bubrega može se dogoditi bilo kome u bilo kojem trenutku i može imati razoran utjecaj na vaš život, odnose, financije, kao i na vaše fizičko i mentalno zdravlje.”
Od 294.999 ljudi koji su između listopada 2024. i ožujka 2026. ispunili zdravstveni upitnik za provjeru zdravlja bubrega ove organizacije, gotovo četvrtina (24%) izjavila je da redovito koristi bezreceptne lijekove protiv bolova.
Loud je dodala: „Možete izgubiti do 90% funkcije bubrega, a da to ni ne primijetite, zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost, prepoznati jeste li u rizičnoj skupini i znati što učiniti ako ste zabrinuti. Ako imate bilo kakvih zabrinutosti, možete o tome razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse ili s lokalnim ljekarnikom.”
