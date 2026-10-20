sezona virusa
Što je zapravo "američki covid" koji se širi? Stručnjak objasnio ima li razloga za zabrinutost
Izraz „američki covid”, koji se posljednjih dana pojavljuje u medijima, ne označava novu varijantu koronavirusa. Riječ je o soju koji je poznat već otprilike godinu i pol, objasnio je virolog i mikrobiolog dr. Milanko Šekler u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije (RTS).
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„Američki covid je, kako bih rekao, novinarska patka jer je riječ o istom soju koji je privlačio pozornost još prošle godine”, rekao je Šekler, pojasnivši da je riječ o jednom od potomaka soja omikron.
Prema njegovim riječima, nema znanstvenog razloga da se taj soj naziva „američkim”, a njegova veća raširenost ove sezone ne znači da se pojavio novi virus.
Zašto ponovno raste broj zaraženih?
Komentirajući podatke iz Velike Britanije o povećanju broja zaraženih i hospitaliziranih, Šekler je naglasio da rast broja slučajeva ne znači nužno da je virus postao opasniji.
Objasnio je da se s početkom školske godine, završetkom godišnjih odmora i padom temperatura ljudi sve više zadržavaju u zatvorenim prostorima, što pogoduje širenju respiratornih infekcija, prenosi Metropolitan.si.
„Mnogo više vremena provodimo u zatvorenim prostorima, gdje se okuplja više ljudi, pa je sasvim očekivano da će se infekcije pojaviti. Upravo se to i dogodilo – povećao se broj respiratornih infekcija”, rekao je.
Osim koronavirusa, u ovom razdoblju šire se i rinovirusi, koji najčešće uzrokuju simptome infekcije gornjih dišnih putova.
Prema Šeklerovoj procjeni, sezona gripe trebala bi početi tek krajem studenoga ili početkom prosinca, dok se najveći broj slučajeva obično bilježi nakon Nove godine.
Koji su simptomi covida?
Među uobičajenim simptomima covida Šekler je izdvojio grlobolju, dugotrajan kašalj i opću slabost.
Osvrnuo se i na opise izrazito snažne grlobolje koju neki oboljeli uspoređuju s osjećajem kao da ih „režu britvice”.
Objasnio je da je grlobolja odavno poznat simptom infekcije koronavirusom, ali nije mogao potvrditi da je tako intenzivna bol posebna značajka trenutačno raširenog soja.
Tko je najugroženiji?
Šekler je upozorio da su starije osobe i kronični bolesnici i dalje najizloženiji riziku od težeg oblika covida.
Oboljelima je savjetovao da tijekom bolesti unose dovoljno tekućine i vode računa o pravilnoj prehrani.
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