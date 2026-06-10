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Najčešći simptomi covida-19 koje liječnici očekuju u lipnju 2026. uglavnom su isti kao oni na koje smo već navikli tijekom posljednjih godina. No stručnjaci upozoravaju da to nikako ne znači da treba spustiti oprez, osobito zato što koronavirus i dalje može biti vrlo opasan za osobe oslabljenog imuniteta te one s kroničnim bolestima koje povećavaju rizik od komplikacija. To uključuje i inače zdrave starije osobe.

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"Covid-19 će tijekom 2026. vjerojatno slijediti obrazac sličan kasnijim varijantama omikrona", kaže dr. Ayesha Bryant, liječnica, epidemiologinja i profesorica javnog zdravstva te klinička savjetnica u tvrtki Alpas Wellness.

Dodaje kako će većina zaraženih bolest preboljeti kao infekciju gornjih dišnih puteva. "Većina ljudi imat će simptome ograničene na nos i grlo. Međutim, kod nekih osoba virus može izazvati ozbiljne posljedice, ovisno o imunitetu, dobi i postojećim zdravstvenim stanjima", ističe Bryant.

To znači da virus kod većine oboljelih više ne napada pluća tako agresivno kao na početku pandemije, već uglavnom uzrokuje simptome slične prehladi ili gripi, piše Parade.

Simptomi se lako mogu zamijeniti s gripom ili prehladom

Dr. Jade Le, voditeljica odjela za zarazne bolesti u Access TeleCareu, upozorava da je testiranje i dalje važno jer se simptomi covida često preklapaju s gripom, običnom prehladom pa čak i streptokoknom upalom grla.

"Najčešći simptomi trenutačno su curenje nosa, začepljenost nosa, grlobolja, kašalj, povišena temperatura, zimica, umor, glavobolja i bolovi u mišićima. Rjeđe se javljaju mučnina, povraćanje i proljev", kaže Le.

Iako nema novih ili neuobičajenih simptoma, liječnici bilježe povratak jednog vrlo neugodnog znaka bolesti koji je bio posebno čest tijekom ranijih valova pandemije.

Vraća se "grlo poput žileta"

Među simptomima koji ponovno privlače pozornost nalazi se izrazito bolna grlobolja koju oboljeli često opisuju kao osjećaj da gutaju komadiće stakla ili žilete.

Ovaj simptom na engleskom se naziva "razor blade throat", odnosno "grlo poput žileta".

Dr. Le navodi da se zbog takve boli covid ponekad pogrešno dijagnosticira kao streptokokna infekcija grla ili čak alergijska reakcija.

Uz grlobolju, neki pacijenti prijavljuju i promuklost te osjećaj grebanja u grlu.

Gubitak okusa i mirisa danas je rijedak

Jedan od zaštitnih znakova prvih pandemijskih valova – gubitak osjeta okusa i mirisa – danas je znatno rjeđi.

"Mnogo manje pacijenata prijavljuje gubitak okusa ili mirisa nego što je to bio slučaj 2019. i 2020. godine", ističe Le.

Koje varijante trenutno prevladavaju?

Prema riječima dr. Nikhila Bhayanija, profesora medicine na Burnett School of Medicine pri Texas Christian Universityju, trenutačno dominiraju potomci varijante JN.1.

"Najrašireniji su sojevi LP.8.1, KP.3.1.1 i XEC, koji svi pripadaju omikron liniji", navodi Bhayani.

Pod pojačanim nadzorom nalazi se i nova varijanta BA.3.2, poznata pod nadimkom „cikada varijanta“, koja se prvi put počela širiti u proljeće 2026.

Stručnjaci naglašavaju da zasad nema dokaza da uzrokuje teži oblik bolesti od prethodnih varijanti.

Kako se zaštititi?

Liječnici i dalje smatraju da su cijepljenje i docjepljivanje najvažnije mjere zaštite od teških oblika bolesti.

"Cjepiva i dalje pružaju najbolju zaštitu od hospitalizacije, teških komplikacija i smrti povezanih s covidom-19", naglašava dr. Bryant.

Osim cijepljenja, stručnjaci preporučuju:

redovito testiranje kod pojave simptoma

pravovremeno liječenje

dobro prozračivanje zatvorenih prostora

nošenje maski u visokorizičnim okruženjima

brzo uključivanje antivirusne terapije za osobe s povećanim rizikom od komplikacija.

Dr. Le također podsjeća da bi osobe sa simptomima trebale ostati kod kuće kako bi spriječile širenje zaraze.

Uz to, dr. Bhayani preporučuje ispiranje nosa fiziološkom otopinom, redovito pranje ruku te održavanje zdrave prehrane kako bi imunološki sustav bio što otporniji na infekcije.

Kako se najbrže oporaviti?

Ako se zarazite covidom, stručnjaci savjetuju da što prije kontaktirate liječnika kako biste provjerili jeste li kandidat za antivirusne lijekove koji mogu skratiti trajanje bolesti i ublažiti simptome.

U ostalim slučajevima preporuke su slične kao kod gripe ili jače prehlade:

puno odmora

dovoljno tekućine

lijekovi za snižavanje temperature i ublažavanje bolova prema preporuci liječnika

antihistaminici za curenje nosa

pastile za ublažavanje grlobolje.

Važno je prije uzimanja bilo kakvih lijekova provjeriti postoje li moguće interakcije s terapijom koju već koristite.

Stručnjaci posebno upozoravaju da se odmah treba javiti liječniku ili hitnoj službi ako se pojave otežano disanje, osjećaj nedostatka zraka ili bol u prsima jer ti simptomi mogu ukazivati na ozbiljne komplikacije bolesti.