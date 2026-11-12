politički obračun u italiji
Povratak liječnika koji su promicali antivakserske stavove? "To je kao svećenik koji ne vjeruje u Boga"
U Italiji se ponovno rasplamsala politička i društvena rasprava o cijepljenju nakon što je donji dom parlamenta odobrio prijedlog zakona koji bi liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima izbačenima iz profesionalnih registara zbog kršenja pravila tijekom pandemije omogućio povratak na posao. Prijedlog je izazvao zabrinutost medicinskih stručnjaka, koji upozoravaju da bi takva odluka mogla dodatno narušiti povjerenje građana u cjepiva.
Zakonski prijedlog zagovara stranka Braća Italije premijerke Giorgije Meloni, a snažno ga podupire i njezin koalicijski partner, desna Liga. Za njegovo usvajanje u donjem domu bila je presudna potpora stranke Nacionalna budućnost (FN), koju vodi bivši general Roberto Vannacci.
Vannacci, koji se protivi obveznom cijepljenju, postao je važan politički čimbenik uoči parlamentarnih izbora 2027. godine, a njegova retorika često privlači birače skeptične prema cjepivima, piše Guardian.
Prijedlog zakona odnosi se na zdravstvene djelatnike koji su tijekom pandemije uklonjeni iz profesionalnih registara zbog ozbiljnih kršenja pravila povezanih s protivljenjem cijepljenju, uključujući promicanje terapija bez znanstvene osnove. O prijedlogu još treba odlučiti Senat, a glasovanje je predviđeno za siječanj.
Gotovo polovica odraslih Talijana sumnja u cjepiva
Zabrinutost stručnjaka ne proizlazi toliko iz broja liječnika na koje bi se zakon odnosio, za koji se vjeruje da je malen, koliko iz mogućeg utjecaja na povjerenje javnosti u medicinu.
Prema istraživanju Sveučilišta u Torinu, objavljenom u veljači u časopisu The Lancet Regional Health Europe, gotovo polovica odraslih Talijana pokazuje određenu razinu nesigurnosti ili oklijevanja prema cijepljenju. Istraživanje provedeno na 50.000 ljudi pokazalo je da su glavni razlozi dezinformacije i nepovjerenje u institucije, a ne strah od sigurnosti cjepiva.
Voditeljica istraživanja Roberta Siliquini upozorila je da politička komunikacija ima velik utjecaj na stavove građana te da se dezinformacije o cjepivima vrlo učinkovito šire.
Posljedice su već vidljive. U prvih pet mjeseci ove godine u Italiji su zabilježena 472 slučaja ospica, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 322. Više od polovice oboljelih bili su mlađi odrasli.
Istodobno je procijepljenost protiv gripe među osobama starijima od 65 godina pala na 49,81 posto, prvi put ispod 50 posto od zime 2014./2015.
Dijete preminulo od difterije
Dodatnu pozornost izazvala je smrt četverogodišnje djevojčice u Palermu na Siciliji, koja je u kolovozu preminula od difterije. Prema izvješćima, roditelji su liječnicima rekli da je nisu cijepili jer su vjerovali da cjepiva uzrokuju autizam, nakon što je njihov nećak dobio tu dijagnozu.
Znanstveni dokazi ne potvrđuju povezanost cjepiva i autizma.
Siliquini je upozorila da je taj tragični slučaj podsjetnik na odgovornost svih, a osobito političara, da građanima prenose točne informacije o cijepljenju. Povratak zdravstvenih djelatnika koji su odbacivali znanstvene dokaze mogao bi, smatra, imati pogubne posljedice za percepciju cjepiva.
Predsjednik upozorio na širenje dezinformacija
Rasprava se dodatno zaoštrila nakon što je političar Lige Claudio Borghi u Senatu organizirao skup protiv cijepljenja. Dan poslije predsjednik Sergio Mattarella upozorio je na širenje antivakserskih poruka, iracionalnih uvjerenja i lažnih vijesti koje mogu imati razorne posljedice.
Borghi se zauzima i za izmjene zakona iz 2017. godine, kojim je tadašnja lijeva vlada povećala broj obveznih dječjih cijepljenja s četiri na deset, uključujući cjepivo protiv hripavca. Tvrdi da nije protiv cijepljenja, ali smatra da obvezne mjere izazivaju otpor.
Govoreći o povratku zdravstvenih djelatnika koji su kažnjeni tijekom pandemije, izjavio je da je cilj prijedloga pomirenje nakon godina podjela te da nitko ne bi smio izgubiti posao zbog osobnog uvjerenja.
S druge strane, medicinski djelatnici upozoravaju da bi takav pristup mogao ugroziti javno zdravlje. Medicinski tehničar Lorenzo Mattia Signori smatra da političke stranke pokušavaju pridobiti antivakserske birače uoči novih izbora.
"Osigurati da se ljudi cijepe najveći je sustav prevencije koji imamo. Kad bi se svi počeli razbolijevati, talijanski zdravstveni sustav to ne bi izdržao", upozorio je.
Nada se da će predsjednik Mattarella iskoristiti svoje ovlasti kako bi spriječio stupanje zakona na snagu.
"Ne možemo ih imati u bolnicama. To je kao da odete u crkvu i slušate svećenika koji kaže da ne vjeruje u Boga", poručio je.
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