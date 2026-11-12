Dodatnu pozornost izazvala je smrt četverogodišnje djevojčice u Palermu na Siciliji, koja je u kolovozu preminula od difterije. Prema izvješćima, roditelji su liječnicima rekli da je nisu cijepili jer su vjerovali da cjepiva uzrokuju autizam, nakon što je njihov nećak dobio tu dijagnozu.