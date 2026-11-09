420 TISUĆA DOZA
Velik interes za cijepljenje protiv gripe: Evo tko se može besplatno cijepiti
Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je u ponedjeljak da će cjepivo protiv gripe, koje je prošli tjedan stiglo u Hrvatsku, do srijede biti distribuirano po svim županijama te je naglasio kako je interes za cijepljenje velik.
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Capak je u izjavi novinarima na Hininoj konferenciji "Zdravstveni izazovi današnjice” rekao da je distribucija u tijeku te pretpostavljaju da će cjepivo do srijede biti u svim županijama i svim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i zavodima za javno zdravstvo.
"Hrvatski zavod za javno zdravstvo prošli četvrtak počeo je s cijepljenjem i mogu reći da je gužva, a nama je uvijek drago kada je interes za cijepljenje protiv gripe velik", poručio je Capak.
HZJZ je ove godine naručio 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva protiv sezonske gripe.
Tko se može cijepiti besplatno?
Cijepljenje je besplatno za zdravstvene radnike, trudnice, osobe od 65 godina i starije, štićenike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob), kao i za radnike u domovima za starije osobe te u institucijama za njegu kroničnih bolesnika.
Besplatno je i za osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, te za djecu s oštećenom plućnom funkcijom i s kongenitalnim manama. Također, cjepivo ne plaćaju odrasli ni djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju), kao ni djeca i adolescenti (od 6 mjeseci do 18 godina) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu.
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