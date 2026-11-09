Besplatno je i za osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, te za djecu s oštećenom plućnom funkcijom i s kongenitalnim manama. Također, cjepivo ne plaćaju odrasli ni djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju), kao ni djeca i adolescenti (od 6 mjeseci do 18 godina) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu.