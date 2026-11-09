Kardiolog izdvojio namirnice koje čuvaju zdravlje srca: Vrijedi ih češće jesti

Prokulice su bogate vlaknima, kalijem i antioksidansima, poput vitamina K, koji pridonose zdravlju srca. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, dok vitamin K sudjeluje u metabolizmu kalcija i mogao bi imati ulogu u sprječavanju njegova nakupljanja u arterijama. Prokulice se mogu pripremati na različite načine – dodavati u juhe i salate, poslužiti kao prilog ili uključiti u smoothieje.