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Kardiolog izdvojio namirnice koje čuvaju zdravlje srca: Vrijedi ih češće jesti
Prehrana ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca i krvnih žila. Redovito konzumiranje određenih vrsta povrća i mahunarki može pomoći u snižavanju lošeg kolesterola, regulaciji krvnog tlaka i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.
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Na važnost pravilnog odabira namirnica za zdravlje srca za portal EatingWell upozorio je kardiolog Marshall Runge, koji je izdvojio četiri skupine namirnica koje bi se češće trebale naći na našem jelovniku.
Povrće je bogato prehrambenim vlaknima, vitaminima i antioksidansima koji povoljno djeluju na krvne žile i krvožilni sustav. Iako su gotovo sve vrste povrća korisne za zdravlje, neke se posebno ističu svojim nutritivnim sastavom, piše Metropolitan.si.
Brokula
Brokula je bogata prehrambenim vlaknima koja pomažu u regulaciji razine kolesterola, krvnog tlaka i tjelesne težine. Sadrži i sulforafan, biljni spoj s antioksidativnim svojstvima koji može pridonijeti zaštiti kardiovaskularnog sustava.
Kardiolog preporučuje pripremu brokule pečenjem uz malo maslinova ulja, ali i njezino dodavanje juhama i salatama.
Prokulice
Prokulice su bogate vlaknima, kalijem i antioksidansima, poput vitamina K, koji pridonose zdravlju srca. Kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, dok vitamin K sudjeluje u metabolizmu kalcija i mogao bi imati ulogu u sprječavanju njegova nakupljanja u arterijama. Prokulice se mogu pripremati na različite načine – dodavati u juhe i salate, poslužiti kao prilog ili uključiti u smoothieje.
Cikla
Cikla sadrži prirodne nitrate koje tijelo pretvara u dušikov oksid. Ta tvar pomaže širenju krvnih žila, poboljšava protok krvi i može pridonijeti snižavanju krvnog tlaka.
Osim toga, cikla je dobar izvor prehrambenih vlakana i antioksidansa. Može se konzumirati pečena ili kao dio salate, primjerice u kombinaciji sa slanutkom i brokulom.
Mahunarke
Grah, leća i slanutak odlični su izvori biljnih proteina i prehrambenih vlakana. Posebno su korisna topiva vlakna koja mogu pomoći u snižavanju razine LDL kolesterola, poznatog i kao loš kolesterol.
Mahunarke su ujedno dobra alternativa masnijim namirnicama životinjskog podrijetla koje se često koriste kao izvor proteina.
U svakodnevnu prehranu lako ih je uključiti kroz juhe, variva, salate, humus i druga povrtna jela.
Male promjene u prehrani za zdravije srce
Uvrštavanje brokule, cikle i mahunarki u redovitu prehranu jednostavan je način povećanja unosa vlakana i korisnih biljnih spojeva. Ipak, nijedna pojedinačna namirnica ne može jamčiti zaštitu od srčanog udara.
Za očuvanje zdravlja srca važni su uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i kontrola krvnog tlaka i kolesterola.
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