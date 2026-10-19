Jabuke su zdrave, no znate li kako ih je najbolje jesti? Nutricionisti otkrivaju važan detalj

Jedenje jabuke prije ručka ili uz obrok može pomoći u kontroli apetita i spriječiti nagli porast šećera u krvi. Korisna je i prije vježbanja jer prirodni šećeri osiguravaju energiju, no osobama s osjetljivom probavom preporučuje se da je pojedu dva do tri sata prije treninga kako bi izbjegle nadutost i nelagodu.