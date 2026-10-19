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zdravo voće

Jabuke su zdrave, no znate li kako ih je najbolje jesti? Nutricionisti otkrivaju važan detalj

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19. lis. 2026. 19:22
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PIxabay / Ilustracija

Jabuke su među najzdravijim i najpristupačnijim vrstama voća. Bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima, a zbog relativno niskog glikemijskog indeksa mogu pomoći u održavanju stabilnije razine šećera u krvi.

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Stručnjaci ističu da nije toliko važno kada ih jedemo, nego s kojim ih namirnicama kombiniramo, piše Metropolitan.

Jabuka je dobar izbor za doručak jer sadrži malo kalorija, pruža osjećaj sitosti i povoljno djeluje na probavu. Jedna jabuka srednje veličine sadrži četiri do pet grama vlakana, uključujući pektin koji usporava probavu i apsorpciju ugljikohidrata. Ipak, nutricionistica Lauren Manaker naglašava da jutarnja konzumacija jabuke neće značajno ubrzati metabolizam.

Jedenje jabuke prije ručka ili uz obrok može pomoći u kontroli apetita i spriječiti nagli porast šećera u krvi. Korisna je i prije vježbanja jer prirodni šećeri osiguravaju energiju, no osobama s osjetljivom probavom preporučuje se da je pojedu dva do tri sata prije treninga kako bi izbjegle nadutost i nelagodu.

Jabuke se bez problema mogu jesti i navečer jer nema čvrstih znanstvenih dokaza da je konzumacija voća u večernjim satima štetna. Mogu biti dobra zamjena za slatkiše, osobito u kombinaciji s cimetom ili malo maslaca od orašastih plodova.

Stručnjaci naglašavaju da je važnije s čime jedemo jabuku nego kada je jedemo. Preporučuju kombiniranje s namirnicama bogatima proteinima i zdravim mastima, poput grčkog jogurta, oraha ili maslaca od kikirikija i badema. Takve kombinacije produljuju osjećaj sitosti i omogućuju postupniji porast šećera u krvi.

Jabuke je najbolje jesti s korom jer ona sadrži mnogo vlakana i korisnih biljnih spojeva, ali ih prethodno treba temeljito oprati.

Zaključak stručnjaka jest da ne postoji idealno vrijeme za jedenje jabuka. Najvažnije je redovito ih uključivati u raznoliku i uravnoteženu prehranu te ih po mogućnosti kombinirati s proteinima i zdravim mastima.

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