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Koje namirnice pomažu da dulje ostanete siti i smanjite osjećaj gladi?
Ako često osjećate glad čak i nakon obilnog obroka, izbor namirnica bogatih proteinima, vlaknima i složenim ugljikohidratima može vam pomoći da dulje ostanete siti i smanjite potrebu za grickalicama između obroka.
Osjećaj gladi ubrzo nakon jela može biti povezan s izborom hrane koju konzumirate. Namirnice bogate šećerom i rafiniranim ugljikohidratima mogu brzo pružiti energiju, ali ne moraju osigurati dugotrajan osjećaj sitosti.
S druge strane, kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti može pridonijeti sporijoj probavi i većem osjećaju zadovoljstva nakon obroka, piše klix.ba.
Proteini pomažu u kontroli gladi
Proteini su važan dio uravnotežene prehrane, a njihovo uključivanje u svaki obrok može vam pomoći da dulje ostanete siti. Među dobrim izvorima proteina su piletina, nemasna puretina, nemasna govedina, riba, jaja i grčki jogurt.
Riba, uključujući konzerviranu tunjevinu i losos, praktičan je izbor za pripremu salata, sendviča i jela s tjesteninom od cjelovitih žitarica. Grčki jogurt može se kombinirati s voćem i orašastim plodovima, čime se u obrok uključuju i proteini i vlakna.
Dobar izbor su i tvrdo kuhana jaja, koja se mogu pripremiti unaprijed i poslužiti kao međuobrok. Mahunarke, poput crnog graha, slanutka i edamamea, biljni su izvori proteina, a mogu se dodavati salatama i juhama ili pripremati kao zaseban obrok.
Hrana bogata vlaknima pridonosi duljem osjećaju sitosti
Vlakna su važna za probavu, a namirnice koje ih sadrže mogu povećati volumen obroka i usporiti probavu, što pridonosi duljem osjećaju sitosti. Zbog toga je korisno redovito konzumirati voće, povrće i mahunarke.
Maline, kupine i kruške dobri su izvori vlakana. Mogu se jesti samostalno ili kombinirati s grčkim jogurtom za međuobrok koji sadrži i proteine. Avokado je još jedna korisna namirnica jer sadrži vlakna i zdrave nezasićene masti.
Od povrća posebno se ističu brokula i tikvice, dok je slanutak praktičan izbor za pripremu humusa, salata i juha.
Složeni ugljikohidrati osiguravaju energiju
Osim proteina i vlakana, važnu ulogu u održavanju sitosti imaju i složeni ugljikohidrati. Za razliku od mnogih namirnica napravljenih od rafiniranih žitarica, cjelovite žitarice, mahunarke i povrće pružaju kombinaciju hranjivih tvari koje tijelu osiguravaju energiju.
Zobena kaša jedan je od praktičnih izbora za doručak, a može se pripremiti unaprijed i kombinirati s voćem i orašastim plodovima. Kruh, krekeri i tjestenina od cjelovitih žitarica također su bolji izbor od njihovih rafiniranih varijanti.
Batat je još jedan izvor složenih ugljikohidrata, a može se pripremati pečenjem ili kuhanjem. Tikvice mogu poslužiti kao osnova za različita jela, uključujući i kao zamjena za klasičnu tjesteninu.
Korisna strategija je i kombiniranje različitih skupina namirnica. Obrok koji sadrži izvor proteina, povrće i cjelovite žitarice može osigurati raznovrsniji unos hranjivih tvari i pomoći u održavanju osjećaja sitosti.
Umjesto posezanja za slatkim grickalicama i rafiniranim ugljikohidratima kada se pojavi glad, korisno je dati prednost uravnoteženim obrocima koji uključuju proteine, vlakna i složene ugljikohidrate. Takav pristup može pomoći u lakšoj kontroli gladi i duljem održavanju osjećaja sitosti nakon jela.
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