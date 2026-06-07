Dva mjeseca jeo je isključivo crveno meso, a sve je detaljno dokumentirao na YouTubeu. Pratio je promjene u svom tijelu, dobrobiti i fizičkoj spremnosti te priznao da ga je eksperiment iznenadio na mnogo načina. Početno razdoblje bilo je najizazovnije. Jake je rekao da se u prvom tjednu suočio s jakom boli i snažnom željom za drugim vrstama hrane, piše Metropolitan.si.