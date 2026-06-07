mesožderska dijeta
VIDEO / Dva mjeseca jeo je samo crveno meso: "U početku sam se bojao za svoj život!" Evo što kažu stručnjaci
Stručnjaci upozoravaju da ekstremne dijete mogu biti rizične i ne preporučuju se bez liječničkog nadzora. Kratkoročni rezultati, poput gubitka težine ili više energije, ne moraju nužno značiti da je takav način prehrane dugoročno siguran.
Posljednjih godina veliku pozornost privukla je takozvana mesožderska dijeta, u kojoj pojedinci potpuno izbacuju voće, povrće i ugljikohidrate iz svog jelovnika te konzumiraju gotovo isključivo meso. Unatoč upozorenjima stručnjaka o mogućim zdravstvenim rizicima, američki YouTuber Jake Moscato odlučio je sam isprobati ovaj način prehrane i podijeliti iskustva.
Dva mjeseca jeo je isključivo crveno meso, a sve je detaljno dokumentirao na YouTubeu. Pratio je promjene u svom tijelu, dobrobiti i fizičkoj spremnosti te priznao da ga je eksperiment iznenadio na mnogo načina. Početno razdoblje bilo je najizazovnije. Jake je rekao da se u prvom tjednu suočio s jakom boli i snažnom željom za drugim vrstama hrane, piše Metropolitan.si.
"Bojao sam se za svoj život", priznao je u videu. Otprilike dva tjedna nakon početka dijete pojavili su se i probavni problemi, što ga je dodatno zabrinulo. Ipak, nastavio je.
Nakon otprilike četiri tjedna primijetio je promjenu. Prema njegovim riječima, počeo se osjećati jače i energičnije. Sve je to opisao riječima "osjećaj zvijeri", a do kraja drugog mjeseca bio je u najboljoj fizičkoj formi svog života. Također je naglasio da redovito posjećuje i teretanu, što je vjerojatno značajno pridonijelo njegovim rezultatima.
Stručnjaci upozoravaju na dugoročne posljedice
No, nutricionisti upozoravaju da kratkoročni učinci ne govore cijelu priču. Nutricionistica Rima Pillai iz organizacije Dietitian Fit naglašava da je za zdravlje najvažnija raznolika prehrana.
"Umjesto potpunog ograničavanja, bilo kod mesožderske ili veganske prehrane, preporučila bih raznolikost. Redoviti unos vlakana povezan je sa zdravljem crijeva, manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, boljim kardiovaskularnim zdravljem i manjim rizikom od određenih vrsta raka", pojasnila je.
Dodala je da potpuno izbacivanje vlakana iz prehrane može biti opasno i povezano je s većim rizikom od bolesti srca i jetre. Jedan od najvećih problema s takvim dijetama, naglašava, jest taj što se potencijalne negativne posljedice često ne pojavljuju odmah.
"Mnogi ljudi koji se dugo drže mesožderske prehrane nisu svjesni zdravstvenih posljedica dugo vremena. Kod mlađih osoba kolesterol se možda neće odmah povisiti, ali tijekom godina plak se može nakupljati u arterijama i mogu se pojaviti ozbiljne zdravstvene komplikacije", upozorila je.
Ekstremne dijete nisu prikladne za svakoga
Stručnjaci naglašavaju da je preporučljivo konzultirati se s liječnikom ili kliničkim dijetetičarom prije bilo kakvih radikalnih prehrambenih intervencija.
Društvene mreže pune su priča o brzom gubitku težine i spektakularnim transformacijama, ali takve priče često ne prikazuju sve moguće rizike. Prehrambene smjernice većine zdravstvenih organizacija i dalje preporučuju uravnoteženu prehranu koja uključuje povrće, voće, cjelovite žitarice, kvalitetne proteine i zdrave masti.
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