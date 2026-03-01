Namirnice koje svakodnevno jedemo mogu oštetiti rad bubrega: Evo što biste trebali izbjegavati

Freepik/Ilustracija

Jeste li se ikada zapitali kako svakodnevna prehrana utječe na zdravlje vaših bubrega? Vaši bubrezi rade bez prestanka kako bi filtrirali otpad iz tijela i održavali ravnotežu tekućina, ali često ih ne primjećujemo sve dok nešto ne krene po zlu.

Mnoge namirnice koje smatramo zdravima mogu neprimjetno opteretiti bubrege i povećati rizik od bubrežnih kamenaca i oštećenja.

Zeleno lisnato povrće poput špinata i blitve sadrži visoku razinu oksalne kiseline i kalija, što može potaknuti stvaranje kamenaca. Kuhanje može smanjiti količinu oksalata, ali razina kalija ostaje visoka. Pametnija alternativa su kelj ili kupus, koji daju sličnu hranjivu vrijednost bez visokog rizika.

Konzervirana i gotova jela često sadrže veliku količinu soli. Jedna šalica pileće juhe može imati i do 900 mg natrija, što prisiljava bubrege da rade prekovremeno i povećava krvni tlak. Bolja opcija je pripremiti domaću juhu ili birati proizvode sa smanjenim sadržajem soli, piše Klix.ba.

Gazirana pića i meso

Gazirana pića, posebno tamne boje, sadrže umjetni fosfor koji se lako apsorbira u tijelu i može oštetiti krvne žile. Zamjena gaziranih pića mineralnom vodom uz malo voćnog soka može olakšati rad bubrega.

Prerađeno meso, poput pilećih sendviča i delikatesnih proizvoda, često sadrži nitrate i veliku količinu soli, što stvara dodatni stres za bubrege. Umjesto toga, svježe pečena piletina pripremljena kod kuće zdravija je opcija.

Unsplash/Ilustracija

Smrznuta gotova jela sadrže veliku količinu soli koja otežava ravnotežu tekućina i može povećati krvni tlak. Provjeravanje etikete i odabir proizvoda s nižim sadržajem natrija pomaže u očuvanju zdravlja bubrega.

Voće i povrće bogato kalijem, poput banana, avokada i naranči, može biti problematično za osobe sa slabijom funkcijom bubrega, jer višak kalija u krvi može izazvati ozbiljne srčane probleme. Umjesto toga, sigurniji izbor su jabuke, bobičasto voće ili grožđe.

Kiseli krastavci i drugi fermentirani proizvodi sadrže veliku količinu soli koja podiže krvni tlak i opterećuje bubrege.

Žitarice i rajčica

Cjelovite žitarice i smeđa riža bogate su mineralima poput fosfora i kalija, što može biti problem za slabije bubrege. Bijeli kruh, bulgur ili heljda sigurnije su alternative koje osiguravaju energiju bez preopterećenja mineralima.

Rajčica i proizvodi od rajčice, poput umaka, koncentriraju kalij i mogu povećati opterećenje bubrega. Umjesto toga, umak od crvene paprike i češnjaka može biti zdravija opcija za jela poput tjestenine.

Alkohol dehidrira tijelo i otežava bubrezima filtriranje krvi, a osobe koje konzumiraju veće količine alkohola imaju veći rizik od oštećenja bubrega. Pijenje vode između alkoholnih pića pomaže ublažiti ovaj stres.