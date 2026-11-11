Liječnici u šoku: Ovaj lijek je trebao pomoći kod srčanih bolesti, ali potpuno je podbacio

"Ja na to uglavnom kažem da su to besmislice jer znamo za mnoge stvari koje su povezane s rizikom, poput razine homocisteina. Nitko nam ne govori da bismo ga trebali mjeriti jer ne možemo ništa poduzeti", dodala je Watson, misleći na aminokiselinu koja, ako se nakuplja u krvi, može oštetiti krvne žile i pridonijeti razvoju srčanih bolesti.