Onkolog upozorava na kuhinjsku naviku zbog koje milijuni čestica mikroplastike mogu završiti u hrani

Mikroplastika je posljednjih godina postala sve važnija tema u raspravama o zdravlju i sigurnosti hrane. Sićušne čestice plastike, kao i još manja nanoplastika, pronađene su u vodi za piće, morskoj soli i morskim plodovima, ali i u ljudskoj krvi, plućima te posteljici. Znanstvenici još istražuju kako one djeluju na ljudski organizam i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice njihove prisutnosti, piše Nova.rs.