PREHRANA I HORMONI
Fitoestrogeni u hrani: Gdje se točno nalaze i zbog čega su dobri za tijelo?
Fitoestrogeni su prirodni spojevi koji se nalaze u mnogim biljkama i namirnicama. Imaju sličnu strukturu kao estrogen.
Fitoestrogeni u hrani su važni jer utječu na zdravlje pa tako mogu smanjiti kolesterol, ublažiti simptome menopauze i smanjiti rizik od osteoporoze i pojedinih vrsta raka. Ipak, imaju i određene nedostatke.
Fitoestrogeni u hrani igraju važnu ulogu za organizam. Oni djeluju slično kao estrogen i pomažu osobama koje imaju malo estrogena, poput žena u menopauzi. Nalaze se u raznim namirnicama kao što su lanene sjemenke, češnjak, tofu ili breskve.
Što su fitoestrogeni?
Kao što i samo ime kaže, ovi spojevi su slični hormonu estrogenu i u tijelu imaju istu ulogu. Tako estrogen kod žena utječe na seksualni razvoj, menstruaciju i libido.
Kod muškaraca, isto utječe na libido i seksualnu funkciju, uključujući i sposobnost erekcije. Estrogen ima i ulogu u regulaciji masti i glukoze, a važan je i za kosti i mozak.
Fitoestrogeni oponašaju estrogen i imaju sličnu ulogu u tijelu, a unose se hranom. Imaju protuupalna svojstva i djeluju kao antioksidans. Kada fitoestrogeni uđu u tijelo, tijelo ih prepoznaje kao estrogen.
Prednosti fitoestrogena
Potrebno je napraviti dodatna istraživanja o prednosti fitoestrogena, ali trenutačno je poznato da ovaj spoj pozitivno utječe na pojedine funkcije u organizmu.
Na primjer, smanjuje simptome menopauze, smanjuje rizik od pojave osteoporoze, smanjuje rizik od pojave raka, a neki tvrde i da pomaže kod samog tretiranja raka, uz paralelnu kemoterapiju i druge lijekove.
U prilog fitoestrogenima neki navode azijsku populaciju koja ima manje kardiovaskularnih bolesti, blaže simptome menopauze i manje raka dojke, dijabetesa i pretilosti od zapadnih civilizacija.
Vjeruje se da je tome tako zbog soje, koja je fitoestrogen. Ipak, ovo je teško generalno zaključiti jer neće kod svih osoba fitoestrogen imati isti utjecaj.
Nedostaci fitoestrogena
Osim prednosti, fitoestrogen se smatra i endokrinim disruptorom, što ukazuje na to da imaju potencijal uzrokovati i štetne učinke na zdravlje. Osim toga, utječe na ovulaciju, ali i na ponašanje.
Pitanje jesu li fitoestrogeni korisni ili štetni za ljudsko zdravlje ostaje neriješeno.
Odgovor je vjerojatno složen i može ovisiti o dobi, zdravstvenom stanju, pa čak i prisutnosti ili odsutnosti specifične crijevne mikroflore. Potrebno je dodatno istražiti ovo pitanje jer globalna potrošnja brzo raste.
Fitoestrogen u hrani
Fitoestrogen se nalazi u raznim namirnicama. Ipak, potrebno je znati da je potrebno pojesti veće količine hrane koja sadrži ovaj spoj da bi tijelo dobilo dovoljnu količinu i da bi sve to imalo većeg utjecaja na organizam.
Fitoestrogen se nalazi u:
- proizvodi od soje (miso, tofu, tempeh, edamame)
- sušeno voće
- orašasti plodovi i sjemenke
- pojedine žitarice (raž, zob, pšenica)
- mliječni proizvodi (kravlje mlijeko, jogurt, maslac)
- voće (jabuke, grožđe, šipak, bobice, breskve)
- povrće (češnjak, mrkve, celer, krumpiri, brokula, kupus, špinat, grah, kurkuma)
- biljke (hmelj, crvena djetelina)
- pića (kava, čaj, pivo, crveno vino)
Zaključak
Fitoestrogeni su spojevi nalik estrogenu i imaju značajnu ulogu u tijelu. Imaju određene zdravstvene prednosti, ali isto tako imaju i nedostatke.
Fitoestrogeni u hrani se nalaze u raznim namirnicama, a potrebno je uzimati veće količine hrane bogate ovim spojevima kako bi i imali pozitivan utjecaj na organizam.
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