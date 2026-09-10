OBJAVLJENI REZULTATI
Glavina: Unatoč izazovima, ostvarili smo još jednu rekordnu turističku godinu
U Hrvatskoj je u prvih osam mjeseci ostvaren rast turističkih dolazaka i noćenja od jedan posto u odnosu na lani, kazao je u četvrtak ministar turizma i sporta Tonči Glavina na novinskoj konferenciji, ocijenivši da je unatoč izazovima iza nas "izvanredna turistička godina".
Glavina i i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić su na konferenciji za novinare u HTZ-u predstavili su turističke rezultate za kolovoz i prvih osam mjeseci. Nakon što su, kako je naveo, kroz sustav e-Visitor dobili konačne podatke za prvih osam mjeseci, vidljivo je da se i dalje bilježi rast. "Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od jedan posto i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima", kazao je.
Naveo je i kako je u prvih osam mjeseci fiskalizirano 7,41 milijardu eura, što je 17,6 posto više nego u istom razdoblju lani, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7 posto.
Glavina je kazao kako rezultati pokazuju da iza nas imamo "izvanrednu turističku godinu, godinu u kojoj smo, usprkos svim izazovima pokazali koliko je hrvatski turizam konkurentan, otporan i da imamo itekako sposobnost odgovoriti na promjene na tržištu". Istaknuo je i da se uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjeri samo brojem dolazaka i noćenja već i njegovom vrijednošću, potrošnjom i doprinosom ukupnom gospodarstvu.
Zadržan interes gostiju za Hrvatsku
Naglasio je da iza ostvarenih rezultata stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti, od promotivnih kampanja i aktivnostima na ključnim emitivnim tržištima do prilagodbe ponude i zajedničkog djelovanja cijelog turističkog sustava.
"Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, u uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti snažne rezultate", rekao je.
Prema iznesenim podacima, na Jadranu je u prvih osam mjeseci ostvareno 86,7 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 0,5 posto u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući i grad Zagreb, ostvareno je 3,8 milijuna noćenja, što je 1 posto više nego lani.
Najviše noćenja ostvarili njemački turisti
Gledano prema tržištima, tijekom prvih osam mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (16,9 milijuna noćenja), Hrvatske (11,7 milijuna noćenja), Slovenije (9,6 milijuna noćenja), Austrije (6,3 milijuna noćenja), Poljske (6,3 milijuna noćenja), Češke (4,5 milijuna noćenja), Mađarske (3,7 milijuna noćenja), Italije (3,5 milijuna noćenja), UK-a (3,2 milijuna noćenja) i dr.
Po županijama, u prvih osam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri (25,4 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (preko 17 milijuna noćenja) te na Kvarneru (15,2 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu.
Podaci za kolovoz pokazuju da je u Hrvatskoj tijekom tog mjeseca zabilježeno više od pet milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što u odnosu na kolovoz lani predstavlja rast od 2 posto u dolascima i 0,5 posto u noćenjima čime je po prvi put u povijesti premašeno 5 milijuna turističkih dolazaka u kolovozu.
"Fokus na posezonu i zimski dio godine"
Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić je kazao kako rezultati ostvareni u prvih osam mjeseci potvrđuju da je interes za Hrvatskom i dalje vrlo snažan te da smo kao destinacija dobro odgovorili na tržišne izazove, kao i na promjene u ponašanju putnika koji danas puno pažljivije donose odluku o putovanju.
"Pred nama je još važan dio godine i vrlo smo fokusirani na posezonu te na zimski dio godine. Želimo zadržati pozitivnu dinamiku, ali istodobno nastaviti raditi na kvaliteti, konkurentnosti i većoj vrijednosti hrvatskog turizma“, istaknuo je.
I Glavina i Staničić su kazali kako očekuju da će se pozitivni trendovi nastaviti i u posezoni.
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