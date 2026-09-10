Glavina: Unatoč izazovima, ostvarili smo još jednu rekordnu turističku godinu

Glavina i i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić su na konferenciji za novinare u HTZ-u predstavili su turističke rezultate za kolovoz i prvih osam mjeseci. Nakon što su, kako je naveo, kroz sustav e-Visitor dobili konačne podatke za prvih osam mjeseci, vidljivo je da se i dalje bilježi rast. "Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od jedan posto i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima", kazao je.