pozitivni rezultati sezone
Rekordni prihodi od stranih turista u prvoj polovini 2026.
Prihodi od stranih turista u drugom tromjesečju 2026. iznosili su 3,6 milijardi eura, što je četiri posto više nego u istom razdoblju 2025., dok su za prvo polugodište bili ukupno 4,5 milijarde eura ili 5 posto veći, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva turizma i sporta (MINTS) prenoseći podatke Hrvatske narodne banske (HNB).
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Istaknuvši da su prihodi od stranih turista za prvih šest mjeseci 2026. rekordni, iz MINTS-a iznose i da su u odnosu na isto razdoblje 2025. za 212,4 milijuna eura viši.
Dodatno, pozitivnim rezultatima turističke godine pridonio je i snažan rast domaćeg turizma. U prvih šest mjeseci ostvareno je rekordnih 1,5 milijuna dolazaka i 4,2 milijuna noćenja domaćih turista, što je 7 posto više dolazaka i 6 posto više noćenja nego godinu ranije.
"Odlični pokazatelji u predsezoni rezultat su snažnih strateških i promotivnih aktivnosti koje smo prilagodili promjenama na tržištu, čime smo nastavili pozitivne trendove hrvatskog turizma i u ovoj iznimno izazovnoj godini. Ako ove financijske rezultate usporedimo s 2016., prihodi od stranih turista porasli su za 120 posto, i u drugom tromjesečju i u prvoj polovici godine.
U prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je 2,5 milijarde eura više prihoda nego u istom razdoblju 2016., dok je u drugom tromjesečju prihod bio veći za dvije milijarde eura u odnosu na isto razdoblje prije deset godina. Sukladno svim našim strateškim ciljevima, hrvatski turizam u svim segmentima trajno mijenjamo na bolje", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
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