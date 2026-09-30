Rekordni prihodi od stranih turista u prvoj polovini 2026.

"Odlični pokazatelji u predsezoni rezultat su snažnih strateških i promotivnih aktivnosti koje smo prilagodili promjenama na tržištu, čime smo nastavili pozitivne trendove hrvatskog turizma i u ovoj iznimno izazovnoj godini. Ako ove financijske rezultate usporedimo s 2016., prihodi od stranih turista porasli su za 120 posto, i u drugom tromjesečju i u prvoj polovici godine.