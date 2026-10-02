SOA još 2022. znala za otpad u Gospiću, Vlada nije bila obaviještena

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja ranije u petak je ustvrdio kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'.