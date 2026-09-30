DIRH u nadzorima turističke sezone: Otkrili veliki broj nepravilnosti, pljuštale kazne

Najveći broj upravnih mjera koje je izrekla inspekcija rada u području zaštite na radu odnosio se na privremeno udaljavanje radnika s mjesta rada zbog nepostojanja dokaza o osposobljenosti za siguran rad, zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme te neprovođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja.

Tržišna inspekcija utvrdila je nepravilnosti koje su se odnosile na neisticanje maloprodajnih cijena i uvjeta prodaje, neisticanje obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača, obavljanje neregistrirane djelatnosti od strane fizičkih osoba, nepoštivanje odluka o izravnim mjerama kontrole cijena (primjerice neisticanje dodatne cijene i vizualne identifikacijske oznake), kao i obavljanje neregistrirane djelatnosti trgovine i usluga.

Poljoprivredna inspekcija utvrdila je nepravilnosti vezane uz korištenje registrirane i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla hrane na način koji dovodi potrošače u zabludu, stavljanje na tržište nepropisno označenog vina, voća i povrća koje nije udovoljavalo propisanim tržišnim standardima te nepropisno označavanje hrane.