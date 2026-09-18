Njemački novinar posjetio našu obalu pa otkrio što misli: "Hrvati, ovo će vam uništiti turizam!“

Novinar Volker Corsten napisao je da je posjetitelje koji su se ove godine uputili na hrvatsku obalu mogao dočekati poprilično drukčiji prizor od očekivanog. Plaže su, prema njegovim zapažanjima, bile neuobičajeno prazne, a na obalnim cestama uglavnom nije bilo većih gužvi, osim subotnjih gužvi na autocestama. Čak se i u kolovozu, tradicionalno na vrhuncu sezone, prema njegovim riječima moglo šetati ulicama Šibenika i Zadra bez probijanja kroz gomile turista, što je prethodnih godina bilo gotovo neizbježno, prenosi metropolitan.si.