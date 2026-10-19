"Pozdravljamo dogovor Francuske i Njemačke kao važan korak prema dovršetku europskog paketa mjera za automobilsku industriju. Zajedno s raspravama koje se vode u Europskom parlamentu i stajalištima koja je ranije iznijelo nekoliko država članica, vjerujemo da on može pomoći da se postupak brzo privede kraju te našoj industriji osigurati potrebnu fleksibilnost i jasnoću kako bismo se mogli usredotočiti na ono što najbolje radimo: inovacije i ispunjavanje potreba naših kupaca", priopćili su iz Stellantisa.