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zaokret

Njemačka i Francuska postigle veliki dogovor o automobilima: Što to znači za vozače?

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N1 Info
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19. lis. 2026. 16:55
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reuters
REUTERS/Fabrizio Bensch

Francuska i Njemačka postigle su dogovor o automobilskoj industriji kojim se ublažavaju ciljevi Europske unije za smanjenje emisija CO₂ do 2035. godine te otvara mogućnost da se Ujedinjeno Kraljevstvo tretira kao pouzdan partner u okviru europskih pravila „Proizvedeno u EU-u” (Made in EU), priopćile su dvije zemlje.

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Ovo su reakcije na postignuti dogovor.

"Dobar dan za vozače i radna mjesta u Njemačkoj, Francuskoj i Europi. Emmanuel Macron i ja dogovorili smo paket mjera koji obuhvaća slobodu izbora, tehnološku otvorenost i očuvanje klimatskih ciljeva. Time industriji šaljemo signal koji potiče ulaganja", napisao je Friedrich Merz, njemački kancelar, na društvenoj mreži X.

"Donijeli smo ispravne odluke za stotine tisuća zaposlenika i proizvodne pogone njemačke automobilske industrije. Osigurali smo jačanje domaće proizvodnje. To znači više proizvoda s oznakama 'Proizvedeno u Njemačkoj' i 'Proizvedeno u Europi'. Ne želimo da Njemačka samo sastavlja dijelove iz Azije, nego da se ključne komponente razvijaju i proizvode ovdje", rekao je Lars Klingbeil, njemački ministar financija.

"Sada je red na gospodarstvo. Naša su očekivanja vrlo jasna: proizvođači automobila imaju odgovornost ulagati u budućnost njemačkih proizvodnih pogona i očuvati radna mjesta", dodao je.

"Savezna vlada koči njemačku automobilsku industriju umjesto da je podupire. Nije kraj motora s unutarnjim izgaranjem ono što je zastarjelo, nego kancelarove pretpostavke. On pregovara o budućnosti automobilske industrije ne uzimajući dovoljno u obzir trenutačne tržišne trendove i, očito, bez savjetovanja sa svojim koalicijskim partnerom."

"Svatko tko sada oslabi ciljeve za 2035. godinu stvara novu neizvjesnost i ugrožava konkurentnost njemačke automobilske industrije. Tko danas usporava razvoj električne mobilnosti, riskira da sutra zaostane. Njemačka mora oblikovati tu transformaciju, a ne je kočiti", rekla je Swantje Michaelsen, zastupnica njemačkih Zelenih specijalizirana za prometnu politiku.

"Pozdravljamo dogovor Francuske i Njemačke kao važan korak prema dovršetku europskog paketa mjera za automobilsku industriju. Zajedno s raspravama koje se vode u Europskom parlamentu i stajalištima koja je ranije iznijelo nekoliko država članica, vjerujemo da on može pomoći da se postupak brzo privede kraju te našoj industriji osigurati potrebnu fleksibilnost i jasnoću kako bismo se mogli usredotočiti na ono što najbolje radimo: inovacije i ispunjavanje potreba naših kupaca", priopćili su iz Stellantisa.

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