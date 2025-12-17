Donesena odluka o dizelašima i benzincima: Ovo su nova pravila

Po novome, 10,7 grama CO₂ po km. Toliko bi se do 2035. mogli spustiti PHEV auti, ali samo deklarirano. U praksi, te će rezultate moći postići bude li ih se po gradu i po lokalnim cestama vozilo na struju, a samo na autocesti te kad zatreba snažnije ubrzanje još i uz ICE motor. Današnji plug-in hibridi deklarirano imaju 30-50 grama CO₂ po km, no u praksi (po istraživanju Europske agencije za okoliš) emitiraju 135 g CO₂/km, što je samo 19% manje od prosječnih emisija običnih benzinskih i dizelskih vozila. To je stoga što je plug-in hibride moguće voziti samo na struju, samo na benzin/dizel i kombinirano. U stvarnim uvjetima, vožnja često uključuje dulje rute, bržu vožnju i vozači njihove baterije ne pune redovito pa motor s unutarnjim izgaranjem (ICE) radi češće i emisije CO₂ rastu. Dakle, i kod PHEV modela bit će potrebne određene korekcije. U pripćenju koje je objavila EK spominju se i mali električni auti, kao kategorija koju će trebati posebno poticati, ali ne navode se detalji. Nadalje, od 2030. flote službenih automobila kompanija i institucija trebat će u većem postotku biti ili potpuno električne ili elektrificirane.