"Polako možemo pretpostaviti kakve će nam biti brojke ove godine te dolazimo do onog broja koji znači oko 22 milijuna turista u sezoni i oko 110 milijuna noćenja, a kada je riječ o prihodima, projekcije će biti na 15 milijardi i 900 milijuna eura, što je značajan iskorak. Glavna tržišta su nam Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Poljska i Češka", rekao je premijer Andrej Plenković novinarima nakon sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma održane u Poreču na Danima hrvatskog turizma,