RADNI POSJET ISTRI
Plenković: "Bitno mi je da Hrvatska kao turistička destinacija bude dostupna i našim građanima"
Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u petak navečer novinarima kako cijene bitno uvjetuju odabir destinacija i stoga "omjer cijena i usluga mora biti što kvalitetniji jer upravo cijena prati kvalitetu usluge".
"Polako možemo pretpostaviti kakve će nam biti brojke ove godine te dolazimo do onog broja koji znači oko 22 milijuna turista u sezoni i oko 110 milijuna noćenja, a kada je riječ o prihodima, projekcije će biti na 15 milijardi i 900 milijuna eura, što je značajan iskorak. Glavna tržišta su nam Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Poljska i Češka", rekao je premijer Andrej Plenković novinarima nakon sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma održane u Poreču na Danima hrvatskog turizma,
Dodao je da su najviše noćenja ostvarile Istarska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija.
To je dokaz, naveo je, da je Hrvatska u proteklih deset godina unatoč velikim globalnim krizama ostvarila rast turističkih dolazaka od 34 posto, noćenja od 21 posto, rast turističkog prometa u predsezoni od 60 posto, a u posezoni od 29 posto u odnosu na 2016. godinu.
Trebamo biti dostupni hrvatskim građanima
"Kao predsjedniku Vlade bitno mi je da Hrvatska u turističkom pogledu bude dostupna i svojim građanima. No, ujedno moramo voditi računa o glavnim konkurentima poput Italije, Francuske, Grčke i Španjolske koje vode čitav niz svojih aktivnosti kako bi bile što privlačnije", istaknuo je Plenković.
Naglasio je da je zadatak turističkog sektora da ostvarene rezultate i ove godine pretvori u dugoročnu konkurentsku prednost, kako bi se razvijao turizam koji donosi veće prihode, kvalitetnija radna mjesta i nove investicije te istodobno podiže kvalitetu života naših građana.
Glavina o "ozbiljnim reformama"
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da je smjer razvoja hrvatskog turizma vrlo jasan - od turizma koji se prvenstveno mjerio rastom dolazaka i noćenja prema turizmu koji se mjeri kvalitetom, dodanom vrijednošću i konkretnim koristima za građane i gospodarstvo. Pritom je ustvrdio da je samo u otvorenom dijalogu i partnerskom odnosu vlade, ministarstva, turističkog sektora i lokalnih zajednica moguće prepoznati izazove, utvrditi prioritete i donositi odluke koje određuju smjer turističkog razvoja.
"To je put kojim Hrvatska ide i na kojem želimo biti predvodnici jer Hrvatska nije samo uspješna turistička destinacija, nego i zemlja koja aktivno sudjeluje u oblikovanju europskih turističkih politika, što je u Poreču potvrdio i europski povjerenik za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas", naglasio je ministar Glavina.
Ministar Glavina je zadovoljan ostvarenim turističkim rezultatima u ovoj godini, i u fizičkim pokazateljima i u prihodima. No, naveo je da je Hrvatska nastavila provoditi ozbiljne reforme, pri čemu je istaknuo novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kao jedan od ključnih zakonodavnih iskoraka u uređenju turističkog tržišta.
Jačanje međunarodne promocije
"Ovu godinu obilježio je najveći investicijski ciklus u povijesti hrvatskog turizma, završili smo 60 projekata diljem Hrvatske uz ulaganja u zdravstveni i lječilišni turizam. Riječ je o konkretnim ulaganjima koja mijenjaju turističku ponudu i stvaraju preduvjete za snažniji turizam tijekom cijele godine", poručio je Glavina.
Dodao je kako u 2027. godini fokus mora biti na konkurentnosti, kvaliteti ponude i na odnosu cijene i kvalitete.
"Nastavljamo s novim iskoracima u međunarodnoj promociji, kampanja s Johnom Malkovichem pokazala je da imamo prostora i za odvažnije, kreativnije pristupe. Želimo nastaviti graditi prepoznatljivost Hrvatske i predstavljati sve ono što našu zemlju čini posebnom", zaključio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
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