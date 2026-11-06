Turistički rujan u plusu: Apartmani najtraženiji, domaći gosti ostvarili gotovo osam posto više noćenja

U kategoriji komercijalnih objekata slijede hoteli i sličan smještaj, u kojima je sa 3,6 milijuna noćenja u rujnu 2026. zabilježen porast od 3,1 posto, dok je tip kampova i prostora za kampiranje sa 3,2 milijuna noćenja u plusu od 2,1 posto u odnosu na rujan 2025.