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PODACI DZS-A

Turistički rujan u plusu: Apartmani najtraženiji, domaći gosti ostvarili gotovo osam posto više noćenja

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Hina
|
06. stu. 2026. 12:12
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Sasa Miljevic/PIXSELL

U komercijalne smještajne objekte u rujnu je došlo 2,5 milijuna turista ili 3 posto više nego u lanjskom rujnu, a ostvareno je i 3,5 posto više noćenja ili 12,3 milijuna, od čega 45 posto u  odmarališta i sličnim objektima za kraći odmor, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

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U skupini komercijalnog smještaja "odmarališta i slični objekti za kraći odmor" najveći udjel u ukupnim noćenjima u rujnu ostvaren je sa 5,5 milijuna noćenja, što je i 4,5 posto više nego u rujnu prošle godine.

U kategoriji komercijalnih objekata slijede hoteli i sličan smještaj, u kojima je sa 3,6 milijuna noćenja u rujnu 2026. zabilježen porast od 3,1 posto, dok je tip kampova i prostora za kampiranje sa 3,2 milijuna noćenja u plusu od 2,1 posto u odnosu na rujan 2025.

Strani turisti u rujnu ostvarili 93,6 posto od ukupnih noćenja

Strani turisti su u rujnu u komercijalnim smještajnim objektima ostvarili glavninu dolazaka i noćenja. Došlo ih je 2,2 milijuna ili 2,5 posto više nego lani, a s 11,5 milijuna noćenja činili su 93,6 posto ukupnih noćenja, što je 3,2 posto više nego u lanjskom rujnu.

Iako sa znatno manje dolazaka i noćenja, 273 tisuće domaćih turista u komercijalnom smještaju u rujnu je ostvarilo 782 tisuće noćenja, čime su lanjski rujan premašili za 6,3 u dolascima i gotovo 8 posto u noćenjima.

Najviše noćenja među stranim turistima u tom su smještaju u rujnu ostvarili Nijemci, 3,7 milijuna ili 32 posto ukupnih noćenja, što je u odnosu na lanjski rujan pad od 2 posto.

Slijede ih u noćenjima turisti iz Austrije, Poljske, Slovenije, Ujedinjene Kraljevine, Češke i SAD-a, od kojih su, kako navode iz DZS-a, najveće poraste noćenja u odnosu na lanjski rujan, od 15,7 posto te 13 posto, ostvarili turisti iz Austrije i SAD-a.

Teme
dzs i državni zavod za statistiku noćenja turistička sezona turizam

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