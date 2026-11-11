Tada je lokalno stanovništvo radilo u tim hotelima i sa strane još možda nešto malo iznajmljivalo u našem famoznom 'zimmer frei' turizmu. To je funkcioniralo. Lokalno stanovništvo poticalo je razvoj hotela i destinacija, danas je tu nastao svojevrstan sukob; privatni smještaj vidi neprijatelja u krupnom kapitalu koji će uzeti koncesiju na plažu, urediti je, jer se tamo njegov gost neće moći kupati. To je razumljivo, ali predstavlja problem za nastavak razvoja koji nam je potreban", kaže Kovačić.