stručnjak za nekretnine
Kovačić o turizmu: "Nastalo je jedno čudovište koje je sada teško zaustaviti"
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Ivan Kovačić, stručnjak za nekretnine. Razgovarali su o stanju na tržištu nekretnina i strateškom razvoju (ili izostanku istoga) turizma u Hrvatskoj.
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"To su pozitivne vijesti, našoj obali nedostaje takvih projekata", komentirao je Ivan Kovačić vijest da hotelski brend Sofitel dolazi u Kaštel Stari, gdje bi do 2029. godine trebao otvoriti luksuzni hotel sa 137 soba i apartmana.
"Svakako se trebamo nastaviti razvijati u tom smjeru. Vrlo je bitno razumijeti da vrijednost nekretnina ne završava na njihovim fasadama, nego ona objedinjuje vrijednost cijelog prostora oko njih", dodao je.
Vrlo sramežljivo zakrećemo svoj strateški razvoj", kaže Kovačić pa iznosi problematiku razvoja turizma u Hrvatskoj.
"Jadranska obala još je u vrijeme Austro-Ugarske bila ekonomski problem. Kako je aktivirati? Nakon toga je došao socijalizam, to se sve odgodilo, više smo se industrijalizirali. Sada možemo reći da nastavljamo tamo gdje smo bili krajem 19. i početkom 20. stoljeća.
Međutim, otišli smo u smjeru poticanja privatnog smještaja, što je u tom trenutku djelovao kao, i bio je, pametan potez. Ali to je sve otišlo u nekom drugom smjeru i nastalo je jedno čudovište koje je sada teško zaustaviti. Jako veliki broj glasača bavi se tom aktivnošču, tko će bit sad taj tko će to sputavati? Imamo sukob privatnog smještaja i ovakvih strateških projekata", kaže.
Kovačić dodaje kako je model funkcionirao kudikamo bolje tijekom socijalizma, budući da je poticao suradnju između lokalnih zajednica i kapitalnih (državnih) projekata.
"U vrijeme Jugoslavije, udio privatnog smještaja bio je možda 20 posto. Imali smo isto velike, kapitalne investicije, iza kojih je u tom slučaju stajala država, a ne privatni kapital, i hotele koji su, za ono vrijeme i one okvire, bili visokokvalitetni, na internacionalnom nivou.
Tada je lokalno stanovništvo radilo u tim hotelima i sa strane još možda nešto malo iznajmljivalo u našem famoznom 'zimmer frei' turizmu. To je funkcioniralo. Lokalno stanovništvo poticalo je razvoj hotela i destinacija, danas je tu nastao svojevrstan sukob; privatni smještaj vidi neprijatelja u krupnom kapitalu koji će uzeti koncesiju na plažu, urediti je, jer se tamo njegov gost neće moći kupati. To je razumljivo, ali predstavlja problem za nastavak razvoja koji nam je potreban", kaže Kovačić.
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