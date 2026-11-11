nedostaje kreveta
Hotelijeri traže promjene: Hrvatska još uvijek prednjači po sezonalnosti u EU-u
Hrvatskoj je u sljedećih deset godina potrebno između 80 i 100 tisuća novih hotelskih kreveta, no nove investicije sve teže je realizirati zbog visokih cijena zemljišta i gradnje, administrativnih prepreka, rastućih troškova poslovanja i pada profitabilnosti, rečeno je u srijedu na kongresu hotelijera.
Hotelijeri upozoravaju da hoteli čine tek 9,2 posto ukupnih smještajnih kapaciteta, a ostvaruju približno četvrtinu turističkih noćenja. Stoga očekuju nastavak državnih poticaja, stabilnije poslovno okruženje i snažnija ulaganja u produljenje turističke sezone.
Predsjednik Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske i direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, upozorio je kako postojeća struktura smještajnih kapaciteta predstavlja jedan od najvećih razvojnih problema hrvatskog turizma.
"Hrvatsko hotelijerstvo pobjednik je ove turističke godine, ne samo prema fizičkim pokazateljima nego i prema svemu onome što čini za podizanje kvalitete hrvatskog turizma. Međutim, struktura naših smještajnih kapaciteta trenutačno je najveći izazov", rekao je Ostojić.
Prema procjenama koje je iznio, u sljedećih deset godina broj hotelskih kreveta trebalo bi povećati između 80 i 100 tisuća. Upozorio je kako najveći dio ulaganja odlazi u obnovu i rekonstrukciju postojećih objekata, dok novih hotelskih projekata na neizgrađenim lokacijama gotovo nema.
Ostojić: Sve manji prostor za investicije
"Pitanje je zašto u Hrvatskoj praktički nema značajnih greenfield investicija. Razlozi su brojni: cijena zemljišta, sporost administracije, pravna nesigurnost, cijena gradnje i sam poslovni model hotela. Moramo biti otvoreni i realni", poručio je i dodao kako je "prostor za nove investicije sve manji, što nije dobro za hrvatski turizam".
Ustvrdivši kako se hrvatski turizam mora ozbiljnije prilagoditi promjenama turističkih navika, Ostojić je naglasio kako gosti sve više izbjegavaju vrhunac sezone zbog klimatskih prilika, visokih cijena i preopterećenosti pojedinih destinacija. Smatra da su stoga potrebe nove atrakcije, događanja i manifestacije, koje će stvarati motive dolaska u predsezoni i posezoni.
Izaslanik ministra turizma i sporta, ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnosti Robert Pende ustvrdio je da je država zadnjih godina snažno poticala ulaganja u hotelski sektor upravo radi povećanja kvalitete i smanjenja sezonalnosti premda, kako je rekao "Hrvatska nažalost još uvijek prednjači po sezonalnosti u Europskoj uniji".
"To želimo promijeniti, a za to su ključne investicije", poručio je Pende, dodavši kako su kroz sustav poticanja ulaganja zaprimljena 34 zahtjeva, a riječ je o investicijama vrijednima približno pola milijarde eura.
Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ocijenio je kako je Hrvatska unatoč globalnim izazovima i nepredvidljivim tržišnim okolnostima, zadržala položaj jedne od vodećih i najpoželjnijih mediteranskih destinacija.
"Turistička godina koja polako završava pokazala je da je Hrvatska zadržala svoju konkurentnost. Rezultati koje smo ostvarili potvrđuju pozitivne trendove turističkog prometa, a velika zasluga za to pripada upravo hotelijerima", rekao je Staničić, dodavši kako upravo zahvaljujući novim investicijama, podizanju kvalitete usluge i razvoju destinacija, hrvatski turizam nastavlja napredovati.
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