"Pitanje je zašto u Hrvatskoj praktički nema značajnih greenfield investicija. Razlozi su brojni: cijena zemljišta, sporost administracije, pravna nesigurnost, cijena gradnje i sam poslovni model hotela. Moramo biti otvoreni i realni", poručio je i dodao kako je "prostor za nove investicije sve manji, što nije dobro za hrvatski turizam".