Slovenska influencerica i poduzetnica Katarina Benček nakon prve pune sezone iznajmljivanja svoje luksuzne vile u Istri doživjela je prilično neugodno iznenađenje. Kada su ona i njezin partner Marko Pavlović pregledali nekretninu koju su tijekom ljetnih mjeseci iznajmljivali turistima, naišli su na brojna oštećenja. Od razbijenih čaša i uništenog vrtnog namještaja do oštećenog kuhinjskog otoka, koji je za njih bio jedan od najvrjednijih dijelova kuće.