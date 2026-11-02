brojna oštećenja
VIDEO / Poznata Slovenka pokazala u kakvom su stanju turisti ostavili njezinu vilu u Hrvatskoj: "Srce me boli"
Luksuzna vila poznate Slovenke nakon turističke sezone ostala je u lošem stanju. "Srce me boli", priznala je.
Slovenska influencerica i poduzetnica Katarina Benček nakon prve pune sezone iznajmljivanja svoje luksuzne vile u Istri doživjela je prilično neugodno iznenađenje. Kada su ona i njezin partner Marko Pavlović pregledali nekretninu koju su tijekom ljetnih mjeseci iznajmljivali turistima, naišli su na brojna oštećenja. Od razbijenih čaša i uništenog vrtnog namještaja do oštećenog kuhinjskog otoka, koji je za njih bio jedan od najvrjednijih dijelova kuće.
Benček je sve dokumentirala u videu na TikToku, u kojem je pratiteljima pokazala u kakvom su stanju gosti ostavili njihovu istarsku oazu.
Kuća za odmor koju Katarina i Marko imaju u Galižani, nedaleko od Pule, zamišljena je kao investicija.
No ljeto, koje je trebalo donijeti dobru zaradu, za sobom je ostavilo i neke neočekivane troškove.
Tijekom pregleda vile naišla na brojna oštećenja
"Prva puna sezona iznajmljivanja naše kuće u Istri je iza nas, pa idemo pogledati što su gosti uništili", započela je Benček svoj video.
Tijekom obilaska prostorija najprije je pokazala manja oštećenja koja su se nakupila tijekom sezone. Oštećene kuhinjske daske, razbijene čaše i druge neugodnosti bile su tek početak.
Veći problem predstavljala je oštećena roleta na balkonskim vratima, koju do tada još nisu uspjeli popraviti.
No pravo razočaranje čekalo ju je u kuhinji.
Kada je pokazala oštećeni kuhinjski otok, bilo je jasno da joj je taj prizor posebno teško pao. Radna površina bila je, naime, ozbiljno oštećena, a šteta, prema njezinim riječima, nije bila nešto što bi se moglo jednostavno popraviti.
"Mene je teško izbaciti iz takta. Mora se dogoditi nešto zaista ozbiljno da bih se uzrujala. Ali zbog ovog me boli srce", priznala je.
Kuhinjski otok vrijedan oko 4500 eura
Benček je objasnila da je kuhinjski otok za nju srce doma. Upravo ju je zato njegovo stanje toliko pogodilo.
"Rekla bih da je kuhinjski otok srce naše kuće. I pogledajte što su mu napravili. Doslovno su ga izdubili i to je šteta koja se zapravo ne može popraviti", rekla je.
Kuhinjski otok prilikom kupnje vrijedio je oko 4500 eura. Iako to ne znači da je ukupna šteta jednaka njegovoj prvotnoj vrijednosti, jasno je da je riječ o prilično neugodnom oštećenju.
Benček je pritom naglasila da je kuhinjski otok prilikom kupnje bio vrlo skup, a sada je zbog oštećenja izgubio velik dio svoje funkcionalnosti i izgleda.
Uništeni su i vrtni namještaj te oprema za bazen
Oštećenja nisu bila ograničena samo na unutrašnjost kuće. Benček je pratiteljima pokazala i štetu nastalu u vanjskom dijelu vile.
Gosti su oštetili vrtni namještaj, slomili suncobran koji su vlasnici morali zamijeniti te uništili čak i mrežicu za čišćenje bazena.
"Slomili su nam jedan od suncobrana pa smo morali kupiti novi. Ovaj stol potpuno su uništili. Doduše, nije bio posebno skup, ali svejedno. Netko je uspio uništiti čak i ovu mrežicu za čišćenje bazena", otkrila je.
Iako pojedina oštećenja sama po sebi nisu predstavljala velik financijski teret, njihov se broj brzo povećavao. Upravo je to ono što vlasnicima nekretnina za turistički najam često zadaje najviše glavobolja.
Pavlović procijenio kolika je stvarna šteta
Na kraju videa oglasio se i Katarinin partner Marko Pavlović, koji je iznio svoju procjenu nastale štete.
Prema njegovu mišljenju, stvarna šteta na oštećenim predmetima iznosi oko 500 eura. No u tu procjenu nije uključio dodatni iznos koji bi tražili zbog oštećenog kuhinjskog otoka.
"Po mojem mišljenju, stvarna šteta iznosi oko 500 eura, a tome bismo trebali dodati i odštetu koju bismo tražili za kuhinjski otok koji se ne može popraviti. Za to bih tražio oko tisuću eura", objasnio je.
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