Dosta je turizma od kojeg profitiraju samo hoteli? Pokret s Malte želi promijeniti pravila igre

Michail Tsapas on Unsplash

Masovni turizam donosi velike prihode hotelima i turističkim tvrtkama, no lokalno stanovništvo često snosi njegove negativne posljedice. Rastu cijene stanovanja, mijenja se izgled gradskih četvrti, a tradicionalni način života i lokalni identitet postupno nestaju. Pokret pokrenut na Malti zato predlaže drukčiji model turizma, u kojem bi hoteli aktivnije sudjelovali u životu zajednice i pridonosili kvaliteti života stanovnika.

Podijeli

Oglas

Inicijativa Positive Action Community Tourism (PACT) nastoji povezati hotele, udruge i lokalne dionike kako bi se dio bogatstva ostvarenog turizmom pretvorio u društvene, kulturne i gospodarske koristi za stanovnike destinacija koje ugošćuju milijune posjetitelja, piše Euronews.

Pokret je pokrenuo britanski poduzetnik Mark Weingard, osnivač hotelske grupacije Iniala, a cilj mu je proširiti takav pristup izvan Malte i potaknuti promjene u turističkim središtima diljem svijeta.

Hoteli ne bi trebali samo zarađivati

Weingard smatra da nije dovoljno otvoriti hotel u nekom gradu, ostvarivati dobit i pritom zanemarivati ljude koji ondje žive. Prema njegovu mišljenju, hotelski sektor mora izgraditi kvalitetan odnos s lokalnom zajednicom i aktivno sudjelovati u njezinu razvoju.

PACT je započeo djelovanje u Valletti, glavnom gradu Malte, a već okuplja 45 članova. Inicijativa surađuje i sa Svjetskim vijećem za putovanja i turizam (WTTC) kako bi svoj model predstavila međunarodnoj publici.

Weingard ističe da je za dugoročno uspješan turizam nužno steći povjerenje lokalnog stanovništva. Njegova hotelska grupacija zato podupire kulturne i sportske projekte te surađuje s lokalnim organizacijama.

Kao primjer navodi hotel Iniala Valletta, nastao obnovom nekoliko povijesnih zgrada koje su uklopljene u gradsko okruženje. Cilj projekta bio je sačuvati arhitektonsku baštinu, oživjeti pojedine dijelove grada i istodobno privući goste iz cijelog svijeta.

Poduzetnik upozorava da obnova i razvoj gradova ne bi smjeli dovesti do iseljavanja stanovnika ili nestanka lokalnih tradicija. Gradove, smatra, treba unapređivati, ali pritom sačuvati njihov karakter i identitet.

Od Lisabona do Madrida: Model žele proširiti na druge gradove

Pokret PACT želi potaknuti slične promjene i u drugim europskim metropolama, među kojima su Madrid, London, Pariz i Lisabon. Weingard poziva hotele i druge sudionike turističkog sektora da se uključe u inicijativu i zajednički rade na modelu koji donosi koristi i gostima i stanovnicima.

Njegova hotelska grupacija planira proširiti poslovanje na Lisabon, Atenu i Madrid, uz projekte koji će se oslanjati na kulturu, arhitekturu i identitet svakog pojedinog grada.

Uz očuvanje lokalne baštine, važan dio koncepta čine gastronomija, dizajn i suradnja s domaćim arhitektima i dizajnerima. Ideja je gostima ponuditi autentično iskustvo destinacije, umjesto standardiziranog hotelskog boravka koji bi mogao biti gotovo jednak bilo gdje u svijetu.

Turizam koji uključuje i brigu o zdravlju

Weingardov pristup ne odnosi se samo na odnos hotela prema lokalnoj zajednici. Njegov poslovni model velik naglasak stavlja i na osobnu dobrobit gostiju.

Hoteli u njegovoj grupaciji nude različite sadržaje povezane s njegom tijela, oporavkom nakon fizičke aktivnosti, zdravom prehranom, opuštanjem i meditacijom, kao i usluge psihološke podrške.

Cilj je gostima omogućiti cjelovito iskustvo koje obuhvaća smještaj, tjelesnu aktivnost, prehranu i emocionalno zdravlje. Ideja nije samo ponuditi nekoliko dana odmora, nego gostima pružiti znanja i navike koje mogu primjenjivati i nakon povratka kući.

Weingard smatra da će takav oblik turizma dobivati na važnosti jer putnici sve više traže iskustva koja nadilaze sam smještaj i razgledavanje znamenitosti.