Policija krenula u potjeru pa sletjela s ceste: Auto koji su lovili registriran na 13-godišnje dijete

Policijska potjera u Pribislavcu dogodila se 19. listopada oko 16 sati, nakon što je vozač izazvao prometnu nesreću i udaljio se. Tijekom potjere oštećeno je i policijsko vozilo koje je sletjelo s ceste. U događaju, srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta.