TRAŽE ODBJEGLOG VOZAČA
Policija krenula u potjeru pa sletjela s ceste: Auto koji su lovili registriran na 13-godišnje dijete
U Pribislavcu je u ponedjeljak poslijepodne policija krenula u potjeru za vozačem koji je nakon prometne nesreće pobjegao s mjesta događaja, a naknadno je otkriveno da je automobil registriran na 13-godišnje dijete.
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Policijska potjera u Pribislavcu dogodila se 19. listopada oko 16 sati, nakon što je vozač izazvao prometnu nesreću i udaljio se. Tijekom potjere oštećeno je i policijsko vozilo koje je sletjelo s ceste. U događaju, srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta.
Iz Policijske uprave međimurske potvrdili su da potraga za odbjeglim vozačem još traje.
Auto iz potjere registriran na dijete?
Posebnu pozornost privukla je informacija da je automobil kojim se koristio registriran na 13-godišnje dijete. Prema pisanju portala eMedjimurje, takva je registracija moguća prema hrvatskim zakonima, a dijete je u evidenciji stanice za tehnički pregled upisano kao vlasnik vozila.
Ipak, automobilom nije upravljalo dijete, nego odrasla osoba. Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao portal, riječ je o vozaču s brojnim prometnim prekršajima koji nema vozačku dozvolu. Policija ga još traži, a potraga se, kako navodi lokalni portal, sužava.
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