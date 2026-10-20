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Novi udarac za Studenac: Stotine studenata ostale bez novca, prijete prosvjedima
Oko 800 studenata u Hrvatskoj, među kojima je približno 200 u Splitu, još nije dobilo naknadu za rad u trgovinama Studenca tijekom rujna, zbog čega najavljuju prosvjede ako im novac uskoro ne bude isplaćen.
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Studenti tvrde da su uredno odradili dogovorene smjene, uključujući rad na blagajnama i druge poslove u trgovinama, ali da za svoj trud još nisu primili novac.
Prema navodima iz javnog apela, prosječna neisplaćena naknada iznosi oko tisuću eura po studentu. Ako se taj iznos primijeni na svih 800 studenata koji čekaju isplatu, ukupan dug mogao bi dosegnuti približno 800.000 eura, piše Tportal.
Problem je i u tome što su, prema tvrdnjama studenata, redoviti zaposlenici primili plaće, dok se njihove naknade za obavljeni rad tretiraju kao dugovanja prema dobavljačima.
"Studenti nisu dobavljači. Rad je rad", poručuju u apelu. Studenti ističu da ne traže nikakve povlastice, nego samo isplatu novca koji su zaradili.
"Studenti traže ono što im pripada – isplatu za rad koji su odradili", navodi se u apelu.
Problem povezan s predstečajnim postupkom
Neisplata studentskih naknada povezana je s predstečajnim postupkom trgovačkog lanca Studenac, koji je Trgovački sud u Splitu otvorio 29. rujna 2026. godine.
Riječ je o postupku kojim se tvrtki u financijskim poteškoćama nastoji omogućiti dogovor s vjerovnicima i nastavak poslovanja, uz pokušaj izbjegavanja stečaja.
Studenac je na internetskoj stranici posvećenoj restrukturiranju objavio da je u tijeku prijava tražbina, koja traje od 7. do 28. listopada.
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