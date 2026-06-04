Dvojica Nijemaca u Puli bježali od policije pa se zabili u policijski auto

Vozilo se u jednom trenutku uključilo u promet na Ulici 43. istarske divizije, odakle je iz suprotnog smjera, suprotnom kolničkom trakom, dolazilo službeno policijsko vozilo bez obilježja na kojemu su bili upaljeni svjetlosni i zvučni signali. Vozilo njemačkih oznaka je naglo skrenulo prema policijskom vozilu i povećalo brzinu kretanja s očitom namjerom da udari policijsko vozilo i pobjegne. Uslijed sudara oštećeno je policijsko vozilo, ali i teretno vozilo pulskih registracijskih oznaka, koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Mladići su nastavili kretanje kolnikom Ulice 43. istarske brigade u smjeru Trga na mostu do trenutka kada je s vozila otpao kotač te su tada izišli iz vozila i pobjegli u smjeru Trinajstićeve ulice. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i privela ih u policijsku postaju.