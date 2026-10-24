NAPAD U ZAGREBU
"Što radite u našoj zemlji?" Pretukli šestoricu stranih radnika, poznato kako ih je sud kaznio
Trojica mladića koja su prije dvije godine u zagrebačkom parku Ribnjak napala šestoricu indijskih državljana proglašena su krivima za nasilničko ponašanje. Sud im je izrekao odgojne mjere koje uključuju 60 sati humanitarnog ili društveno korisnog rada.
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Napad se dogodio noću, kad su trojica mladića, od kojih je najstariji tada imao 19 godina, naišla na šestoricu indijskih radnika. Počeli su ih ispitivati odakle dolaze i što rade u Hrvatskoj.
"Odakle ste? Što radite u našoj zemlji? Što radite u Zagrebu?", vikali su im.
Indijci su pokušali objasniti da su u Hrvatsku došli raditi kako bi zaradili novac za svoje obitelji te da se nakon toga namjeravaju vratiti u domovinu. Međutim, napadači se nisu smirili.
Prijetili im nožem, udarali ih rukama, nogama i remenima
Najstariji među napadačima rekao je radnicima da nemaju pravo sjediti ni boraviti u parku, a zatim im zaprijetio da ima nož. Jednog od njih izazvao je na hrvanje.
"Brate, što to pričaš?", upitao ga je indijski državljanin.
"Mi nismo nikakva braća", odgovorio je 19-godišnjak, nakon čega je počeo fizički napad.
Trojica mladića nasrnula su na radnike, udarajući ih rukama, nogama i remenima. Najstariji je jednog muškarca uhvatio za vrat, no ovaj se uspio osloboditi i pobjeći, najavljujući da će pozvati policiju, piše Jutarnji list.
Napadač je zatim udario drugog radnika u glavu, dok je trećeg tukao remenom s metalnom kopčom po glavi i leđima. Dvojica tada maloljetnih srednjoškolaca također su sudjelovala u napadu, šamarajući i udarajući indijske državljane.
Neki od napadnutih zadobili su površinske ozljede glave i porezotine na šakama, a jedan je udaren nogom u trbuh. Kada su pokušavali pobjeći, napadači su ih sustizali i nastavljali tući.
Na sudu priznali krivnju i izrazili žaljenje
Policija je uhitila svu trojicu i kazneno ih prijavila za nasilničko ponašanje. Teretilo ih se da su šestoricu stranih radnika iz mržnje doveli u ponižavajući položaj.
Odjel za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglasio ih je krivima.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, najstarijem napadaču izrečena je odgojna mjera uključivanja u rad humanitarnih organizacija ili obavljanja poslova komunalnog i ekološkog značenja u trajanju od 60 sati. Mjeru mora izvršiti u roku od godine dana, a dužan je platiti i 50 eura sudskih troškova.
Preostala dvojica, koja su u međuvremenu postala punoljetna, dobila su iste odgojne mjere, ali su oslobođena plaćanja sudskih troškova.
Sva trojica na sudu su priznala krivnju i izrazila žaljenje. Najstariji je rekao da je njegovo ponašanje bilo nepromišljeno te da se takvo što nije smjelo dogoditi. U međuvremenu je postao roditelj i ustvrdio da je sada odgovorniji.
Dvojica mlađih, danas 18-godišnjaka, također su navela da su promijenila ponašanje i da vode uredan život. Jedan je upisao fakultet, a obojica slobodno vrijeme provode i u teretani.
Sud je zaključio da će izrečene odgojne mjere biti dovoljne kako bi ih odvratile od ponavljanja kaznenih djela.
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