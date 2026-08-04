STRAVA U ČAZMI
Osam stranih radnika živjelo u kontejneru bez klime, Božinović: Jednostavno nedopustivo!
U zajedničkoj akciji policije i Državnog inspektorata na području Čazme otkriveni su neprimjereni uvjeti smještaja stranih radnika, zbog čega je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio da je riječ o nečemu što je "jednostavno nedopustivo".
Oglas
Inspekcijski nadzor uslijedio je nakon dojava da na tom području boravi veći broj stranih radnika zaposlenih u jednoj tvrtki. Kontrolirana su 62 radnika iz Indije i Nepala, pri čemu nisu utvrđene nepravilnosti vezane uz njihov boravak i rad, ali jesu u pogledu smještaja.
Prema Božinovićevim riječima, osam stranih radnika bilo je smješteno u građevinskom kontejneru površine svega 14 četvornih metara, bez klimatizacije i s nedovoljnim brojem sanitarnih čvorova.
Policija je potvrdila da će utvrđene nepravilnosti sankcionirati Državni inspektorat, javlja Net.hr.
Za jednu osobu je minimum 14 kvadrata
Pravilnik o smještaju radnika iz trećih zemalja propisuje da smještaj mora imati odvojene sanitarne čvorove, opskrbu vodom, električnom energijom i grijanjem, mogućnost prozračivanja te odgovarajući namještaj. Također, minimalna površina smještaja iznosi 14 četvornih metara po osobi.
Iz tvrtke čiji su radnici bili predmet nadzora poručili su da čekaju službeni zapisnik te da će u propisanom roku dostaviti dokumentaciju za koju smatraju da će pokazati kako nepravilnosti nema.
Božinović najavio pojačane kontrole
Božinović je najavio nastavak pojačanih kontrola, istaknuvši da će svi poslodavci koji krše zakonske obveze biti sankcionirani.
Prema podacima MUP-a, u Hrvatskoj je trenutačno aktivno oko 130 tisuća dozvola za boravak i rad stranih državljana. Za poslodavce koji ne osiguraju propisane uvjete smještaja predviđene su novčane kazne od 1.500 do 3.000 eura za pravnu osobu, odnosno od 500 do 1.000 eura za odgovornu osobu
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas