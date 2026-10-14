PRUŽENA IM LIJEČNIČKA POMOĆ
Policija: Uoči dolaska Ajaxa u Split privedeno 16 Hrvata, dvojica Nizozemaca lakše ozlijeđena
Splitska policija izvijestila je u srijedu da je privela šest hrvatskih državljana zbog fizičkih napada na dva državljana Nizozemske koji su lakše ozlijeđeni, a još deset hrvatskih državljana privedeno je zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta.
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Kako se navodi u policijskom izvješću, Nizozemci su u dva odvojena napada zadobili lakše tjelesne ozljede (ogrebotine) i pružena im je liječnička pomoć. Provode se kriminalistička istraživanja događaja.
Sutra na splitskom Poljudu Hajduk i Ajax igraju nogometnu utakmicu u prvom kolu Konferencijske lige.
Dan ranije uhićeno 19 navijača Ajaxa
Podsjetimo, splitska policija u utorak je na Rivi uhitila 19 nizozemskih navijača kod kojih su pronađena tri noža, kamenje i drugi predmeti pogodni za napad. Zbog sigurnosnih rizika uoči utakmice poduzete su pojačane policijske mjere.
Hajduk i Ajax sastaju se u četvrtak od 18:45 na Poljudu, a policija je najavila pojačan nadzor grada i okolice stadiona. U međuvremenu se očekuju dodatne informacije KBC-a Split koje bi trebale razjasniti okolnosti dolaska većeg broja Nizozemaca na hitni prijem.
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