UHIĆENI NIZOZEMCI
FOTO / Policija na splitskoj Rivi privela 18 navijača Ajaxa, pronašli im hladno oružje i kamene blokove
Splitska policija privela je 18 navijača nizozemskog Ajaxa nakon dojave da se nalaze na Rivi, a kod njih je pronađeno hladno oružje, dok su na stolovima koje su zauzeli uočeni i kameni blokovi.
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Splitska policija u utorak se u velikom broju pojavila na Rivi, odakle je u policijskim vozilima odvezla 18 navijača Ajaxa, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.
Kod privedenih Nizozemaca pronađeno je hladno oružje, a na stolovima na Rivi za kojima su se okupili uočeni su i kameni blokovi. Fotografije privođenja objavio je portal Dalmacija danas:
Prema navodima Dalmatinskog portala, policijska akcija navodno je bila preventivna, a cilj joj je bio spriječiti moguće sukobe s domaćom navijačkom skupinom.
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