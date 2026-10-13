FOTO / Policija na splitskoj Rivi privela 18 navijača Ajaxa, pronašli im hladno oružje i kamene blokove

Dalmacija danas

Splitska policija privela je 18 navijača nizozemskog Ajaxa nakon dojave da se nalaze na Rivi, a kod njih je pronađeno hladno oružje, dok su na stolovima koje su zauzeli uočeni i kameni blokovi.

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Splitska policija u utorak se u velikom broju pojavila na Rivi, odakle je u policijskim vozilima odvezla 18 navijača Ajaxa, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.

Kod privedenih Nizozemaca pronađeno je hladno oružje, a na stolovima na Rivi za kojima su se okupili uočeni su i kameni blokovi. Fotografije privođenja objavio je portal Dalmacija danas:

Dalmacija danas

Dalmacija danas

Dalmacija danas

Prema navodima Dalmatinskog portala, policijska akcija navodno je bila preventivna, a cilj joj je bio spriječiti moguće sukobe s domaćom navijačkom skupinom.