Konferencijska liga
Vođa navijača Ajaxa šokiran Splitom: "Došli su tipovi s fantomkama, oružjem..."
Uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Konferencijskoj ligi pojavilo se uznemirujuće svjedočanstvo nizozemskog navijača koji tvrdi da je u Splitu njega i nekoliko prijatelja okružila skupina od dvadesetak maskiranih i naoružanih muškaraca.
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Njegovu priču na X-u objavio je Fabian Nagtzaam, član uprave udruge navijača Ajaxa, koji je i ranije upozoravao na sigurnosne rizike za Nizozemce koji dolaze na utakmicu na Poljudu, prenosi tportal.
"Unaprijed smo opširno upozoravali na sigurnosne rizike, ali kada pročitate ovu priču navijača Ajaxa iz Splita, ponovno se suočite sa surovom stvarnošću. U dogovoru s njim objavljujem njegovu priču. Čuvajte jedni druge", poručio je Nagtzaam.
'Okružilo nas je dvadesetak muškaraca s fantomkama i oružjem'
Prema svjedočanstvu nizozemskog navijača, u splitsku zračnu luku stigao je oko 22.30 sati. Ondje je prošao sigurnosne provjere i morao dati podatke o smještaju, zbog čega ju je napustio tek oko ponoći. Taksi je, tvrdi, pronašao pola sata poslije, a problemi su počeli kada su stigli na odredište.
'Čim smo izašli iz taksija, primijetilo nas je nekoliko muškaraca odjevenih u crno i tada nam je sve bilo jasno. U tim mračnim uličicama više nije bilo mogućnosti za povratak, a nedugo zatim okružila nas je skupina od dvadesetak muškaraca s fantomkama na glavama i oružjem', ispričao je navijač Ajaxa.
Zasad nije poznato što se nakon toga dogodilo niti je objavljena neovisna potvrda njegova svjedočanstva. Nije poznato ni je li događaj prijavljen policiji.
Policija već uhitila 32 osobe
Priča se pojavila u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera u Splitu. Policija je u utorak i tijekom noći u nekoliko odvojenih događaja uhitila ukupno 32 osobe, među kojima 19 stranih i 13 hrvatskih državljana.
Kod skupine stranih državljana pronađena su tri noža, dva kamena i još dva predmeta pogodna za napad. U drugim policijskim postupanjima pronađena su pirotehnička sredstva, boksačke rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejevi s nadražujućom tvari i štitnik za zube.
Policija je izvijestila i o uhićenju šest hrvatskih državljana zbog sumnje na narušavanje javnog reda i mira na štetu stranih državljana.
Unatoč tim događajima, iz policije su naveli da nisu zabilježena ozljeđivanja osoba, značajnija narušavanja javnog reda i mira ni oštećenja imovine povezana s navijačkim skupinama. Nema potvrde da su navedena uhićenja povezana s događajem koji opisuje nizozemski navijač.
Ajax ranije upozorio svoje navijače
Ajax je još krajem rujna izdao sigurnosne preporuke navijačima koji putuju u Split. Nizozemski klub savjetovao im je da u gradu ne nose klupske dresove, šalove i druga prepoznatljiva obilježja te da izbjegavaju kretanje u većim skupinama.
Klub je posebno upozorio na moguće neželjene susrete s domaćim navijačima i preporučio oprez na mjestima okupljanja navijačkih skupina.
Utakmica Hajduka i Ajaxa igra se u četvrtak 15. listopada od 18.45 sati na Poljudu. Gostujućim navijačima namijenjeno je 1675 ulaznica, a policija je najavila pojačan nadzor prije, tijekom i nakon utakmice.
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