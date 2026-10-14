Vođa navijača Ajaxa šokiran Splitom: "Došli su tipovi s fantomkama, oružjem..."

'Čim smo izašli iz taksija, primijetilo nas je nekoliko muškaraca odjevenih u crno i tada nam je sve bilo jasno. U tim mračnim uličicama više nije bilo mogućnosti za povratak, a nedugo zatim okružila nas je skupina od dvadesetak muškaraca s fantomkama na glavama i oružjem', ispričao je navijač Ajaxa.