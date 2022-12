Evo koliko je vježbe potrebno za nadoknadu cjelodnevnog sjedenja na poslu

Podijeli :

Izvor: Pexels/Ilustracija

Većinu dana provodite sjedeći u uredu? Nedavno je objavljena studija koja je pokazala koliko tjelovježbe je potrebno za nadomjestiti jednodnevno sjedenje.

Studija je pratila astronaute s Međunarodne svemirske postaje, kao i 34 sudionika u Houstonu u SAD-u koji su dobrovoljno 70 dana bili vezani za krevet u nagnutom krevetu s glavom prema dolje, što je najbolji način za postići znanstvenu simulaciju svemirskog putovanja, prenosi američki TheHealthy.

Iako bestežinsko stanje u svemiru može otežati održavanje gustoće kostiju i mišićne mase, istraživači su otkrili da vježbanje može ublažiti učinke višesatnog sjedenja. Konkretno, jedan sat, šest dana u tjednu, sudionici su trčali sprinteve na traci za trčanje ili žustro vozili sobni bicikl 30 minuta i izvodili čučnjeve, potisak nogama, podizanje pete i savijanje nogu, koristeći utege dovoljno teške da su jedva uspjeli završiti osam do dvanaest ponavljanja.

Rezultati? Nakon 70 dana, sudionici su uglavnom zadržali svoju mišićnu masu i kardiovaskularnu izdržljivost – čak i nakon 23 sata dnevnog sjedenja.

Meta-analiza iz 2020. koju je objavio British Journal of Sports Medicine pokazala je da čak i manje aktivnosti može biti učinkovito. Skupina istraživača sportske medicine i javnog zdravstva procijenila je tjelesnu aktivnost više od 44 000 sudionika koji su koristili aplikacije za praćenje kretanje kako bi odredili rizik smrtnosti za one koji žive sjedilačkim životom, u usporedbi s onima s rutinom redovite tjelesne aktivnosti. Istraživači su otkrili da vježbanje do 40 minuta dnevno zapravo može nadoknaditi čak 10 sati sjedenja kada se aktivnost može opisati kao “umjerenog do snažnog intenziteta” u trajanju od najmanje 40 minuta.

Tjelesna aktivnost umjerenog do jakog intenziteta definirana je kao kretanje dovoljno brzo ili naporno da se potroši tri do šest puta više energije u minuti. Umjerene aktivnosti mogu uključivati brzo hodanje, kućanske poslove ili poslove na otvorenom i laganu vožnju biciklom. Snažna aktivnost može uključivati planinarenje, trčanje, nošenje teških tereta, brzu vožnju biciklom i rekreativne sportove.

