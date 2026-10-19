savjet za vozače
ADAC: U autoservisu uvijek postavite ovo pitanje i uštedite
Popravci automobila mogu biti vrlo skupi, no postoje načini da se troškovi smanje. Čak i ovlašteni autoservisi ponekad nude povoljnije zamjenske dijelove. Prema savjetu njemačkog autokluba ADAC, vozači trebaju samo postaviti pravo pitanje.
Dovoljni su manji sudar pri parkiranju ili slomljeni vanjski retrovizor da račun iz autoservisa neugodno iznenadi vlasnika automobila. Ipak, prije nego što pristanu na skupu zamjenu dijelova, vozači bi trebali provjeriti postoji li povoljnija alternativa.
Savjet ADAC-a: Jedno pitanje u autoservisu može smanjiti troškove popravka
Prilikom zamjene vidljivih dijelova automobila, poput vanjskih retrovizora, prednjih svjetala ili branika, vozači bi trebali pitati servis postoji li odgovarajući zamjenski dio koji nije izravno nabavljen od proizvođača vozila, prenosi Fenix Magazin.
Razlog je povezan s pravilima zaštite dizajna automobilskih dijelova. Proizvođači automobila dugo su mogli samostalno određivati cijene pojedinih vidljivih rezervnih dijelova zahvaljujući takozvanoj zaštiti dizajna. Ta je zaštita 2020. ukinuta za nove dizajne, dok stariji dizajni i dalje mogu uživati zaštitu do 25 godina.
Zato se isplati raspitati o dostupnosti povoljnijih dijelova pri svakoj zamjeni.
I ovlašteni servisi pojedinih marki danas nude povoljnije linije dijelova, osobito za starija vozila. Primjeri su BMW Service 5+ i Renault Motrio. Prema ADAC-u, uštede mogu dosegnuti i do 30 posto. Vozači mogu smanjiti troškove i drugim promjenama svojih svakodnevnih navika, primjerice usporedbom cijena goriva.
Originalni, zamjenski i identični dijelovi: U čemu je razlika?
Na tržištu postoje različite vrste rezervnih dijelova. Osim originalnih dijelova, dostupni su i zamjenski dijelovi drugih proizvođača te takozvani identični dijelovi, odnosno dijelovi koji odgovaraju originalnim specifikacijama.
Markus Winter, čelnik internetske trgovine autodijelovima kfzteile24, istaknuo je u listopadu 2025. za njemački časopis auto motor und sport da kupci mogu izričito pitati za originalne, zamjenske ili identične dijelove. Kod kočnica i spojki identični dijelovi mogu biti približno trećinu jeftiniji.
Ipak, niža cijena ne bi trebala biti jedini kriterij pri odabiru.
Na što treba paziti pri kupnji rezervnih dijelova?
ADAC upozorava da izrazi poput „kvaliteta originalnih rezervnih dijelova” ili „identični dijelovi” sami po sebi ne znače da je proizvod prošao neovisno ispitivanje kvalitete. Zato je važno birati dijelove provjerenih i poznatih proizvođača.
Ako je cijena nekog dijela više od 30 posto niža od uobičajene, potreban je dodatni oprez.
Posebno se preporučuje izbjegavati rabljene dijelove za sigurnosno važne sustave, kao što su:
- kočnice
- ovjes
- zračni jastuci
- sigurnosni pojasevi.
Kod tih dijelova kvaliteta i sigurnost moraju imati prednost pred uštedom.
Kako dodatno uštedjeti na popravku automobila?
ADAC vozačima savjetuje još nekoliko koraka kojima mogu smanjiti troškove održavanja vozila.
Pitajte može li se dio popraviti umjesto zamijeniti.
Bilo da je riječ o gumi, upravljačkoj elektroničkoj jedinici ili prednjem svjetlu, u nekim je slučajevima popravak jeftiniji od potpune zamjene. Zato prije odobravanja novog dijela provjerite postoji li mogućnost popravka.
Usporedite cijene različitih autoservisa.
Neovisni autoservisi često imaju niže satnice i mogu ugrađivati povoljnije dijelove. Ovlašteni servisi, s druge strane, mogu biti bolji izbor kod složenih kvarova, primjerice problema s elektronikom.
Provjerite vrijedi li još jamstvo.
Prije nego što platite popravak, pregledajte dokumentaciju vozila. Moguće je da kvar još uvijek pokriva tvorničko jamstvo ili neko dodatno jamstvo.
Dogovore zatražite u pisanom obliku.
Ako se ugrađuju rabljeni dijelovi, zatražite pisanu potvrdu da ne potječu iz vozila oštećenih u nesreći. Preporučljivo je unaprijed dogovoriti i uvjete eventualnog povrata.
Pažljivo provjerite račun.
Vozači mogu i tijekom jamstvenog razdoblja odabrati neovisni servis, no važno je provjeriti uvjete jamstva. Na računu bi trebalo biti navedeno da je rad obavljen u skladu sa zahtjevima proizvođača kada je to potrebno za očuvanje jamstva.
Na kraju, trošak popravka treba odgovarati vrijednosti automobila. Kako ističe čelnik tvrtke kfzteile24, nema smisla ugrađivati rezervne dijelove koji koštaju više od samog vozila.
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