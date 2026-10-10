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Bez rezervnog kotača mogli biste ostati na cesti: Provjerite jednu stvar u automobilu
Mnogi automobili danas nemaju rezervni kotač pa se vozači u slučaju probušene gume oslanjaju na setove za popravak, no i oni imaju ograničen rok trajanja.
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Mnogi današnji automobili nemaju rezervni kotač, a kod nekih vozila s plinskim instalacijama prostor predviđen za njega zauzima spremnik. Zbog toga se brojni vozači oslanjaju na setove za popravak guma.
No takvi setovi nisu trajno uporabni. Na njihovoj ambalaži naznačen je rok trajanja, a nakon njegova isteka preporučuje se zamijeniti set i stari pravilno zbrinuti, piše HAK Revija.
Ako u vozilu postoji prostor za rezervni kotač i on nije blokiran, preporučuje se razmisliti o kupnji rezervnog kotača zajedno s ključem i dizalicom.
Set za popravak ne pomaže ako je rez na gumi veći
Set za popravak može pomoći u određenim situacijama, ali preporuka je izbjegavati ga ako je moguće. Ako ga ipak koristite, s popravljenom gumom trebalo bi voziti samo do najbližeg vulkanizera, gdje će se procijeniti može li se guma popraviti i što dalje učiniti.
Pritom se takav način popravka odnosi samo na manja oštećenja. Ako je rez na gumi veći, set za krpanje neće biti dovoljan pa se preporučuje vozilo odvući do vulkanizera i zamijeniti gumu.
Također, staru gumu nije preporučljivo ponovno krpati. Proizvođači guma to ne savjetuju niti daju jamstvo za takve zahvate. Krpanje se može koristiti isključivo kao privremeni i kvalitetniji popravak u odnosu na ono što bi se postiglo ljepilom.
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