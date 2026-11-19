Najvažnija novost za domaće vozače jest uvođenje digitalne naplate cestarine u Hrvatskoj od 1. ožujka 2027. Sustav se već testira na 81 portalu opremljenom kamerama i senzorima, a naplata će se, uz ostale modele koji će biti naknadno objavljeni, moći obavljati putem ENC uređaja. Vozači koji već sada prolaze ispod tih portala mogu čuti zvučni signal uređaja, no riječ je samo o komunikaciji sustava bez naplate, piše Focus.de.