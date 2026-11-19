stižu nova pravila
Od digitalne vozačke do novog sustava naplate cestarina: Ovo su sve novosti koje čekaju vozače u 2027.
Godina 2027. donosi niz značajnih zakonskih novosti za vozače diljem Europske unije, ali i u Hrvatskoj. Prema pregledu njemačkog autokluba ACE (Auto Club Europa), mijenjaju se pravila naplate cestarina u više država, pooštrava se prekogranična naplata prometnih kazni, a uvode se i digitalni dokumenti te nova pravila za električna vozila.
Najvažnija novost za domaće vozače jest uvođenje digitalne naplate cestarine u Hrvatskoj od 1. ožujka 2027. Sustav se već testira na 81 portalu opremljenom kamerama i senzorima, a naplata će se, uz ostale modele koji će biti naknadno objavljeni, moći obavljati putem ENC uređaja. Vozači koji već sada prolaze ispod tih portala mogu čuti zvučni signal uređaja, no riječ je samo o komunikaciji sustava bez naplate, piše Focus.de.
Promjene stižu i za one koji putuju Europom:
Austrija od 2027. u potpunosti ukida klasične naljepnice i prelazi isključivo na digitalne vinjete vezane uz registarsku oznaku (postojeće godišnje naljepnice vrijede do 31. siječnja 2027.). Važno je napomenuti da se pri online kupnji dvomjesečne ili godišnje vinjete za privatne korisnike primjenjuje rok čekanja od 18 dana do početka valjanosti, dok na benzinskim postajama vrijede odmah.
Belgija od svibnja 2027. uvodi obveznu digitalnu vinjetu za vozila do 3,5 tone na autocestama te nacionalnim i regionalnim cestama. Cijena će ovisiti o trajanju i ekološkoj normi vozila – od 8,10 eura za jednodnevnu vinjetu za električne automobile do 125 eura za godišnju vinjetu starijih vozila (norme Euro 0 do 3).
Stroža naplata prometnih kazni diljem EU-a
Do 20. srpnja 2027. sve države članice Europske unije moraju implementirati nova pravila o prekograničnom progonu prometnih prekršaja. Zahvaljujući tješnjoj suradnji nacionalnih tijela, vozačima će na kućnu adresu znatno lakše i dosljednije stizati kazne počinjene u inozemstvu, uključujući prekršaje poput opasnog pretjecanja, premalog razmaka, nepropisnog parkiranja ili neformiranja hitnog koridora.
"Putovnica za baterije" olakšava kupnju rabljenih e-auta
Od 18. veljače 2027. na razini EU-a postaje obvezna digitalna putovnica za baterije u električnim automobilima, e-biciklima i e-romobilima. Skeniranjem QR koda na vozilu ili bateriji kupci i vlasnici dobit će uvid u stvarno stanje zdravlja baterije (State of Health), povijest punjenja, preostalo jamstvo i ugljični otisak, što će znatno povećati transparentnost na rastućem tržištu rabljenih električnih vozila.
Digitalna vozačka dozvola i jeftinije autoškole u Njemačkoj
Njemačka od siječnja 2027. omogućuje spremanje vozačke dozvole u novi digitalni novčanik EUDI-Wallet („d-you”) usklađen s europskim sigurnosnim standardima. Iako je digitalna verzija dovoljna unutar zemlje, pri putovanju u inozemstvo i dalje se preporučuje nošenje fizičke kartice jer je još ne priznaju sve članice EU-a.
Uz to, njemačka vlada planira reformu autoškola kako bi polaganje vozačkog ispita učinila jeftinijim – smanjit će se broj posebnih vožnji, a praktični dio ispita za B kategoriju skratit će se s 30 na 25 minuta (ukupno trajanje ispita s 55 na 40 minuta). Istodobno, vozače u Njemačkoj u 2027. očekuje novo poskupljenje benzina i dizela zbog povećanja takozvane THG kvote (naknade za smanjenje emisija stakleničkih plinova), čime se dodatno financiraju subvencije za elektromobilnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare