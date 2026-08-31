Njemačka
Vozačima prijeti kazna zbog aplikacija za radare. Policija im može uzeti i mobitel
Korištenje aplikacija koje upozoravaju na radare i kamere tijekom vožnje u Njemačkoj je zabranjeno. Vozačima prijeti 75 eura kazne i jedan kazneni bod, a u određenim okolnostima policija može privremeno oduzeti i mobitel.
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Vozači u Njemačkoj trebali bi dobro razmisliti prije nego što tijekom vožnje uključe aplikaciju koja upozorava na radare i kamere za nadzor brzine. Takve aplikacije zabranjene su prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu, a zabrana vrijedi i za funkcije ugrađene u navigacijske uređaje i pametne telefone.
Prema njemačkom autoklubu ADAC, vozač ne smije koristiti uređaj čija je svrha upozoravanje na mjere nadzora prometa. Problem može nastati čak i kada aplikacija radi u pozadini i automatski šalje upozorenja, piše Fenix.
Ni suputnik ne smije upozoravati vozača
Zabrana se ne odnosi samo na vozača. Ako suputnik na svom mobitelu koristi aplikaciju kako bi vozača upozoravao na radarske kontrole, i to može predstavljati prekršaj.
S druge strane, prometne informacije koje se emitiraju putem radija dopuštene su jer nisu povezane s trenutačnim položajem automobila i konkretnim radarom.
Policija ne može nasumično pregledavati mobitel
Sama činjenica da je aplikacija za radare instalirana na mobitelu ne znači da policija automatski ima pravo pregledati cijeli uređaj.
Ključno je postoji li konkretna sumnja da je aplikacija korištena tijekom vožnje. Primjerice, sumnju može izazvati naglo usporavanje vozila neposredno prije radarske kontrole ili činjenica da policajci tijekom kontrole vide takvu aplikaciju otvorenu na zaslonu.
Ako postoji osnovana sumnja da je mobitel korišten za nedopušteno upozoravanje na radare, policija ga u određenim okolnostima može privremeno oduzeti kao mogući dokaz.
To, međutim, ne znači da policija tijekom svake prometne kontrole smije nasumično pregledavati sadržaj telefona. Pitanje pretrage ili oduzimanja uređaja ovisi o okolnostima konkretnog slučaja i zakonskim uvjetima.
Vozač može odbiti predati mobitel
Ako policija zatraži mobitel, vozač bi trebao ostati miran i izbjegavati nepotrebne rasprave. Prema mišljenju prometnog odvjetnika Uwea Lenharta, vozač može odbiti predati telefon ako ne postoji konkretan razlog ili sumnja na prekršaj. Ipak, policija u određenim okolnostima može poduzeti mjere ako za to postoje zakonski uvjeti.
Vozač također nije dužan davati izjave kojima bi sam sebe teretio, ali mora dati svoje osobne podatke.
Kazna je 75 eura i jedan bod
Za korištenje aplikacije za upozoravanje na radare tijekom vožnje predviđena je novčana kazna od 75 eura i jedan bod u Flensburgu.
Važno je razlikovati instalaciju aplikacije od njezina korištenja. Sama instalacija nije zabranjena. Problem nastaje kada je aplikacija tijekom vožnje aktivna ili spremna za automatsko upozoravanje na nadzor prometa.
Njemačke vlasti istodobno pojačavaju i nadzor korištenja mobitela za volanom. U saveznoj zemlji Rheinland-Pfalz od 2025. koriste se takozvani "Handy-Blitzeri", sustavi koji mogu otkrivati vozače koji tijekom vožnje koriste mobitel.
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